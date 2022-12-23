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2 часа назад

Ольга Бузова назвала съемки "СамоИронии судьбы!" самыми смешными в жизни

Газета.Ru

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова призналась в беседе с «Сиб.фм», что съемки в пародийно-музыкальном фильме «Самоирония судьбы» были «самыми смешными» в ее жизни.

Бузова назвала съемки "СамоИронии судьбы!" самыми смешными в жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Бузовой, она не может вспомнить, насколько долгими они были. «Потому что на съемочной площадке царила такая атмосфера, все настолько получали удовольствие от процесса, что никто не обращал внимание на время», — рассказала Бузова.

Кроме того, добавила звезда, съемки были очень масштабными, а с артистами работал «целый цех» гримеров и костюмеров.

Ранее внучка певицы Людмилы Гурченко Елена Королева прокомментировала выход «СамоИронии судьбы!». По мнению Королевой, добрая камерная комедия произведет «фурор» у зрителей.

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