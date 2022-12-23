Бузова назвала съемки "СамоИронии судьбы!" самыми смешными в жизни

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова призналась в беседе с «Сиб.фм», что съемки в пародийно-музыкальном фильме «Самоирония судьбы» были «самыми смешными» в ее жизни.

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По словам Бузовой, она не может вспомнить, насколько долгими они были. «Потому что на съемочной площадке царила такая атмосфера, все настолько получали удовольствие от процесса, что никто не обращал внимание на время», — рассказала Бузова.

Кроме того, добавила звезда, съемки были очень масштабными, а с артистами работал «целый цех» гримеров и костюмеров.