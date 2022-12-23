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2 часа назад

На Netflix вышел детектив "Достать ножи: Стеклянная луковица" с Дэниелом Крэйгом

Москва24иещё 2

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера детектива "Достать ножи: Стеклянная луковица". Роль частного детектива Бенуа Бланка вновь исполнил Дэниел Крэйг.

На Netflix вышел детектив "Достать ножи: Стеклянная луковица"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Действие сиквела разворачивается на греческом острове в резиденции миллиардера. Мужчина приглашает знакомых сыграть в ролевую игру на смекалку. Встреча заканчивается убийством. Сыщику предстоит распутать новое загадочное преступление с множеством подозреваемых.

Режиссером и сценаристом выступил Райан Джонсон, работавший над первой частью картины, премьера которой состоялась в 2019 году. Роли в картине исполнили Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Кэтрин Кан, Кейт Хадсон и другие.

Посмотреть детектив на сервисе можно в оригинальной озвучке с субтитрами на русском языке.

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