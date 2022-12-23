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2 часа назад

Опубликован первый трейлер ремейка «Иронии судьбы»

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Первый трейлер ремейка знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» опубликовал «Кинопоиск». Премьера «СамоИронии судьбы» состоится вечером 31 декабря на телеканале «ТНТ».

Опубликован первый трейлер ремейка «Иронии судьбы»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В современных образах героев культового новогоднего хита режиссера Эльдара Рязанова снялись артисты Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Филипп Киркоров, Михаил Галустян и Ольга Картункова. В «СамоИронии судьбы» также будут показаны сцены, снятые в духе других известных кинокартин — «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь» и других.

Фильмы,Иван Васильевич меняет профессию,Тимур Батрутдинов,Михаил Галустян,Ольга Картункова,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Эльдар Рязанов,
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