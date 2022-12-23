Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма «JUNG_E»

Mainstyle

После успеха хоррора «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо вернулся с первым трейлером другого фильма для Netflix под названием «Jung_E». В фильме будет показана последняя работа популярной южнокорейской актрисы Кан Со Ён, которая умерла перед выходом фильма из-за инсульта.

Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма «JUNG_E»
Фото: MainstyleMainstyle

Действие научно-фантастического фильма происходит в постапокалиптическом XXII веке, в котором изменение климата сделало мир непригодным для жизни, заставляя людей жить в искусственном убежище, где бушует гражданская война. Стремясь положить конец войне, руководитель группы научно-исследовательского института Kronoid Lab Сохён и глава института Сан Хун клонируют мозг героического солдата главного персонажа по имени Чон И в попытке создать самого продвинутого боевого воина с искусственным интеллектом, которого играет Ким Хён Чжу, и названного Jung_E.

Научно-фантастический фильм выйдет на Netflix 20 января 2023 года. Трейлер фильма уже доступен. Он показывает мир будущего, которым правит корпорация, стремящаяся создать более безопасный мир вокруг выживших и рождение Jung_E, самого передового боевого воина с искусственным интеллектом.

Фильмы,Поезд в Пусан,Ким Хен,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители