Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма «JUNG_E»

После успеха хоррора «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо вернулся с первым трейлером другого фильма для Netflix под названием «Jung_E». В фильме будет показана последняя работа популярной южнокорейской актрисы Кан Со Ён, которая умерла перед выходом фильма из-за инсульта.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Действие научно-фантастического фильма происходит в постапокалиптическом XXII веке, в котором изменение климата сделало мир непригодным для жизни, заставляя людей жить в искусственном убежище, где бушует гражданская война. Стремясь положить конец войне, руководитель группы научно-исследовательского института Kronoid Lab Сохён и глава института Сан Хун клонируют мозг героического солдата главного персонажа по имени Чон И в попытке создать самого продвинутого боевого воина с искусственным интеллектом, которого играет Ким Хён Чжу, и названного Jung_E.