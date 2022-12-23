5 лучших фильмов про детей, которые будут интересны взрослым

У главных героев точно будет чему поучиться.

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«Мы все родом из детства» – эта фраза стала заезженной у психологов, но в ней действительно есть правда. В детстве, когда мы представляем собой «чистый лист» и все ошибки ещё впереди, происходят самые важные события.

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Дети абсолютно искренны и открыты миру. Взрослым есть чему у них поучиться. Предлагаем подборку фильмов про детей, которые были бы интересны тем, кто уже давно не ребёнок.

«Чудо»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон, Джейкоб Тремблэ.

Трогательная история про мальчика с необычной внешностью показывает, насколько дети могут быть разными. Они не всегда добры и вежливы друг с другом, особенно когда у кого-то есть особенности.

Август родился с необычным для всех лицом – он перенёс 27 хирургических операций из-за генетической ошибки. Мальчик понимает, что отличается от других и в жизни ему придётся столкнуться с осуждением общества.

Зачем смотреть взрослым?

Вас невероятно удивят сила духа и характер этого ребёнка. Несмотря ни на что, он пытается доказать, что может быть таким же, как все и даже лучше. Фильм отвечает на важный вопрос — что самое важное в человеке: внешность или душа?

«Ловушка для родителей»

Жанр: драма, мелодрама, комедия, приключения.

Возрастные ограничения: 12+.

Режиссёр: Ненси Майерс.

Всеми известная кинокомедия с Линдси Лохан о двух близняшках, которых родители разделили в детстве. Встретившись случайно в лагере, они не верят тому, что так похожи внешне. Пазлы сходятся, и девочки понимают: они – родные сёстры. Героини задаются целью помирить давно разведённых родителей. Пытаются это сделать всеми правдами и неправдами.

Зачем смотреть взрослым?

Посмотрев этот фильм, вы поймёте – дети иногда могут быть умнее и целеустремлённее взрослых. Помимо комедийной составляющей, фильм говорит о том насколько важно суметь сохранить любовь.

«Сёстры»

Жанр: драма, криминал.

Возрастные ограничения: 16+.

Режиссёр: Сергей Бодров-младший.

Легендарный фильм Сергея Бодрова-младшего, который «взорвал» мир кинематографа ещё в нулевые. В картине показана история двух сестёр, которые предоставлены сами себе в непростое время 90-х.

Зачем смотреть взрослым?

Сталкиваясь с недетскими трудностями, девочки проявляют поразительную смелость и стойкость. Несмотря на все сложности, они держатся вместе, чему стоит поучиться многим. Не каждый взрослый человек на такое способен.

«Хорошие дети не плачут»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Ханна Оббек, Нильс Веркойен, Брам Флик.

Нидерландский фильм о непростой истории болезни девочки Экки. Она учится в школе, обожает спорт, очень амбициозная и азартная. Но вдруг её самочувствие ухудшается, и у неё обнаруживают рак. Трогательно наблюдать за тем, как одноклассники поддерживают Экки, приносят в больницу подарки и открытки с поддержкой и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Зачем смотреть взрослым?

Этот фильм расскажет вам о том, насколько важно быть отзывчивым и добрым к своим ближним. Ещё один важный момент, которому научит фильм – всё может измениться в диаметрально противоположную сторону. Мальчик, который всегда задирал главную героиню, вдруг начинает переживать и ухаживать за ней больше остальных! Здесь разворачивается история настоящей, истинной и чистой любви.

«Карате-пацан»

Жанр: боевик, драма.

Возрастные ограничения: 12+.

А вы готовы научиться боевым искусствам ради любви? 12-летний Дре Паркер встречает девочку, но из-за национальных предрассудков её отца они не могут быть вместе. Также мальчик вынужден противостоять банде хулиганов, и, чтобы доказать силу своего характера и боевой дух, он находит учителя по кунг-фу.

Зачем смотреть взрослым?

В фильме раскрывается стойкий и целеустремлённый характер юного каратиста. Невероятно мотивационная история, которая показывает, что на пути к своей цели можно преодолеть любые преграды. В любом возрасте.