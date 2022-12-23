5 лучших фильмов про детей, которые будут интересны взрослым

У главных героев точно будет чему поучиться.
«Мы все родом из детства» – эта фраза стала заезженной у психологов, но в ней действительно есть правда. В детстве, когда мы представляем собой «чистый лист» и все ошибки ещё впереди, происходят самые важные события.
Дети абсолютно искренны и открыты миру. Взрослым есть чему у них поучиться. Предлагаем подборку фильмов про детей, которые были бы интересны тем, кто уже давно не ребёнок.
Жанр: драма.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Джулия Робертс, Оуэн Уилсон, Джейкоб Тремблэ.
Режиссёр: Стивен Чбоски.
Трогательная история про мальчика с необычной внешностью показывает, насколько дети могут быть разными. Они не всегда добры и вежливы друг с другом, особенно когда у кого-то есть особенности.
Август родился с необычным для всех лицом – он перенёс 27 хирургических операций из-за генетической ошибки. Мальчик понимает, что отличается от других и в жизни ему придётся столкнуться с осуждением общества.
Вас невероятно удивят сила духа и характер этого ребёнка. Несмотря ни на что, он пытается доказать, что может быть таким же, как все и даже лучше. Фильм отвечает на важный вопрос — что самое важное в человеке: внешность или душа?
Жанр: драма, мелодрама, комедия, приключения.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Линдси Лохан, Наташа Ричардсон, Деннис Куэйд.
Режиссёр: Ненси Майерс.
Всеми известная кинокомедия с Линдси Лохан о двух близняшках, которых родители разделили в детстве. Встретившись случайно в лагере, они не верят тому, что так похожи внешне. Пазлы сходятся, и девочки понимают: они – родные сёстры. Героини задаются целью помирить давно разведённых родителей. Пытаются это сделать всеми правдами и неправдами.
Посмотрев этот фильм, вы поймёте – дети иногда могут быть умнее и целеустремлённее взрослых. Помимо комедийной составляющей, фильм говорит о том насколько важно суметь сохранить любовь.
Жанр: драма, криминал.
Возрастные ограничения: 16+.
В главных ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Горина, Сергей Бодров-младший.
Режиссёр: Сергей Бодров-младший.
Легендарный фильм Сергея Бодрова-младшего, который «взорвал» мир кинематографа ещё в нулевые. В картине показана история двух сестёр, которые предоставлены сами себе в непростое время 90-х.
Сталкиваясь с недетскими трудностями, девочки проявляют поразительную смелость и стойкость. Несмотря на все сложности, они держатся вместе, чему стоит поучиться многим. Не каждый взрослый человек на такое способен.
Жанр: драма.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Ханна Оббек, Нильс Веркойен, Брам Флик.
Режиссёр: Деннис Ботс.
Нидерландский фильм о непростой истории болезни девочки Экки. Она учится в школе, обожает спорт, очень амбициозная и азартная. Но вдруг её самочувствие ухудшается, и у неё обнаруживают рак. Трогательно наблюдать за тем, как одноклассники поддерживают Экки, приносят в больницу подарки и открытки с поддержкой и пожеланиями скорейшего выздоровления.
Этот фильм расскажет вам о том, насколько важно быть отзывчивым и добрым к своим ближним. Ещё один важный момент, которому научит фильм – всё может измениться в диаметрально противоположную сторону. Мальчик, который всегда задирал главную героиню, вдруг начинает переживать и ухаживать за ней больше остальных! Здесь разворачивается история настоящей, истинной и чистой любви.
Жанр: боевик, драма.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Джейден Смит, Джеки Чан.
Режиссёр: Харольд Цварт.
А вы готовы научиться боевым искусствам ради любви? 12-летний Дре Паркер встречает девочку, но из-за национальных предрассудков её отца они не могут быть вместе. Также мальчик вынужден противостоять банде хулиганов, и, чтобы доказать силу своего характера и боевой дух, он находит учителя по кунг-фу.
В фильме раскрывается стойкий и целеустремлённый характер юного каратиста. Невероятно мотивационная история, которая показывает, что на пути к своей цели можно преодолеть любые преграды. В любом возрасте.
От каждого фильма мы ждём эмоций. Кто, как не дети, могут вызвать всплеск чувств! Эти картины точно не оставят вас равнодушными и ещё раз докажут – дети действительно могут нас многому научить или напомнить о самом главном в жизни.