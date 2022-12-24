Дублёр и роль "на сопротивление": как снимали фильм "Чародеи"

Главное отличие фильма Константина Бромберга "Чародеи" от прочих фильмов на новогоднюю тему — в нём герои не ждут чуда, а создают чудеса сами.

Фото: Inc-News Inc-News

Здесь живёт волшебство

Кадр фильма "Чародеи"

В институте "НУИНУ" (научный универсальный институт необыкновенных услуг) разрабатывают волшебную палочку. Кажется, что это учреждение должно быть непохожим на привычные нам институты — ведь ни в одном из них не изготавливают волшебных палочек и прочей магической атрибутики... Но нет, интерьеры "НУИНУ" вполне соответствуют нашей, совсем не волшебной реальности. Ведь сцены в институте снимались... в телецентре "Останкино". Вполне солидная локация.

Только ночью

Кадр фильма "Чародеи"

В первые съёмочные дни команде пришлось исхитряться, чтобы снять сцены с участием главного героя — Ивана — без его непосредственного присутствия в кадре. Александр Абдулов, игравший эту роль, в тот период снимался параллельно ещё в четырёх картинах (работоспособность актёра заслуживает аплодисментов стоя). Он поставил съёмочную группу перед фактом, сказав "Смогу сниматься только ночью". Поэтому крупные планы персонажа были сняты позднее, уже ближе к завершению работы над картиной, а в остальных сценах у Абдулова был дублёр.

Совсем другая

Кадр фильма "Чародеи"

Юной Ане Гайдаш досталась роль сестры Ивана — Нины Пуховой. Девушка попала в "Чародеи" случайно, да и героиню свою не сразу полюбила. "Я, как обычно, пришла с подружками в художественную школу во Дворец пионеров, к нам подошла женщина, спросила, хотим ли мы сниматься в кино. Кинопробы мне не удавались. Не хотела говорить текст про то, что я вредная девчонка и плохо учусь, потому что всегда была прилежной ученицей. Но сниматься в кино очень хотелось, и я взяла себя в руки", — вспоминала Гайдаш позднее. Мастерство актёра проверяется, в том числе, способностью играть роли "на сопротивление", перевоплощаясь в персонажей, противоположных им самим. Судя по тому, как любима зрителями эта новогодняя лента и конкретно Нина Пухова, мастерство г-жи Гайдаш не вызывает вопросов у зрителей.

Не сложилось

Кадр фильма "Чародеи"

Поводом для особенно сильных переживаний съёмочной группы стали взаимоотношения двух актёров — Валентина Гафта и Александры Яковлевой. Гафта раздражало и то, что коллега подолгу гримируется (а существует ли хоть одна женщина, у которой процесс нанесения макияжа занимает считанные минуты?..), и то, что она забывает собственные реплики... В общем, во время съёмок одной из сцен Валентин Иосифович не сдержался... Схватил партнёршу за шею, перекрыв той кислород. Ради безопасности обоих актёров было решено снимать их отдельно друг от друга, а затем "свести" вместе на экране при монтаже.

Немногословный кот

Кадр фильма "Чародеи"