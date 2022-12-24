"Фабельманы" возглавили топ фильмов Барака Обамы

44-й президент США Барак Обама поделился своим ежегодным списком лучших фильмов, который он опубликовал в личных соцсетях.
Персональный топ экс-президента возглавила личная драма Стивена Спилберга «Фабельманы», которой прогнозируют попадание в главные номинации предстоящей церемонии премии «Оскар».
На втором месте оказалась южнокорейская драма «Решение уйти», постановщик которой Пак Чхан-ук выиграл режиссерскую награду 75-го Каннского кинофестиваля. Закрыла тройку лидеров картина «Женщина-воин» с Виолой Дэвис.
Также в списке Обамы оказались фильмы «Солнце мое», «Событие», «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и «Тар».