"Фабельманы" возглавили топ фильмов Барака Обамы

44-й президент США Барак Обама поделился своим ежегодным списком лучших фильмов, который он опубликовал в личных соцсетях.

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Персональный топ экс-президента возглавила личная драма Стивена Спилберга «Фабельманы», которой прогнозируют попадание в главные номинации предстоящей церемонии премии «Оскар».

На втором месте оказалась южнокорейская драма «Решение уйти», постановщик которой Пак Чхан-ук выиграл режиссерскую награду 75-го Каннского кинофестиваля. Закрыла тройку лидеров картина «Женщина-воин» с Виолой Дэвис.