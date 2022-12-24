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3 часа назад

Памела Андерсон высказалась о документальном фильме Netflix про кражу ее интимного видео

Газета.Ru

Памела Андерсон рассказала о предстоящем документальном фильме Netflix, в котором речь пойдет о жизни звезды и скандале, связанном с кражей ее интимного видео. Своими мыслями о проекте актриса поделилась в интервью изданию Vanity Fair. Звезда высказалась о документальной картине "Памела, история любви", которая выйдет в конце января 2023 года и в создании которой она принимала участие. Также она рассказала о сериале "Пэм и Томми", премьера которого состоялась в февраля 2022 года. По словам звезды, тема кражи ее личной секс-пленки, которую она сняла во время отдыха со своим тогдашним мужем музыкантом Томми Ли, все еще интересует поклонников. Но говорить об этом публично ей по-прежнему сложно. "Никто не знает, что произошло на самом деле. Мне просто кажется правильным рассказать об этом опыте через свой голос. Чтобы людям стало понятно, как это отразилась на моей личной и профессиональной жизни", — поделилась звезда. При этом Андерсон отметила, что не собирается смотреть итоговую версию документального фильма о себе. Ее сотрудничество с авторами проекта ограничилось тем, что она предоставила им доступ к своим личным архивам и дневникам.

Памела Андерсон высказалась о документальном фильме Netflix про кражу ее интимного видео
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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