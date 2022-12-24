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24 декабря

На Netflix вышла вторая часть фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крэйгом

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил на своей платформе сиквел добившегося большого успеха в прокате детективного фильма "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона с подзаголовком "Стеклянная луковица", где главную роль вновь играет актер Дэниел Крейг. Сиквел расскажет о новом расследовании сыщика Бенуа Бланка, которому на этот раз предстоит раскрыть убийство на острове в Греции. Помимо Крейга, в фильме снялись такие известные актеры, как Эдвард Нортон, Итан Хоук и Кейт Хадсон. Фильм доступен к просмотру с 23 декабря. Ранее Дэниэл Крэйг, который исполнил роль детектива Бенуа Бланка в обеих частях франшизы "Достать ножи", признался, что ему неинтересна предыстория своего героя. По словам британского актера, он не заинтересован в создании приквелов о жизни Бланка до старта событий дилогии Райана Джонсона. Крэйг считает, что герои, подобные Бланку, не нуждаются в такого рода предысториях.

На Netflix вышла вторая часть фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крэйгом
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма
Фильмы,Кейт Хадсон,Эдвард Нортон,Итан Хоук,Райан Джонсон,Дэниэл Крэйг,Netflix,
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