На Netflix вышла вторая часть фильма "Достать ножи" с Дэниелом Крэйгом

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил на своей платформе сиквел добившегося большого успеха в прокате детективного фильма "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона с подзаголовком "Стеклянная луковица", где главную роль вновь играет актер Дэниел Крейг. Сиквел расскажет о новом расследовании сыщика Бенуа Бланка, которому на этот раз предстоит раскрыть убийство на острове в Греции. Помимо Крейга, в фильме снялись такие известные актеры, как Эдвард Нортон, Итан Хоук и Кейт Хадсон. Фильм доступен к просмотру с 23 декабря. Ранее Дэниэл Крэйг, который исполнил роль детектива Бенуа Бланка в обеих частях франшизы "Достать ножи", признался, что ему неинтересна предыстория своего героя. По словам британского актера, он не заинтересован в создании приквелов о жизни Бланка до старта событий дилогии Райана Джонсона. Крэйг считает, что герои, подобные Бланку, не нуждаются в такого рода предысториях.