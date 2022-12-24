Рецензия на фильм Джонсона "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В разгар пандемии коронавируса частный детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крейг) помирает от тоски в четырех стенах и днями напролет плещется в ванне, откуда по сети играет со знакомыми в "Among Us" (не очень успешно, хотя казалось бы). Вынужденное безделье прерывает таинственная коробка с приглашением на личный остров миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон). Такую же получают близкие друзья техномагната: губернаторша штата Коннектикут Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), ученый и правая рука Майлза Лайонел Туссен (Лесли Одом — младший), супермодель и модельерша Бёрди Джей (Кейт Хадсон), видеоблогер и борец за права мужчин Дюк Коди (Дэйв Батиста), его девушка Уиски (Мэдлин Клайн), а также бывшая партнерша Майлза Кассандра Брэнд (Жанель Монэ). Все они собираются в Греции на "вечеринку с загадочным убийством".

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"Автору детективов следует избегать всяческих шаблонных решений, идей", — таким пунктом завершаются "20 правил для пишущих детективы" С. С. Ван Дайна. За неполные 100 лет, прошедшие с публикации, список изрядно устарел, но этим последним правилом режиссер Райан Джонсон пользуется до сих пор (даром что оно само по себе дает карт-бланш на нарушение всех предыдущих).

Фильм "Достать ножи", который три года назад утвердил бренд "Худанит Райана Джонсона", всячески измывался над жанром, нарушая и обманывая ожидания, но при этом блестяще работал и как собственно детектив. Сиквел "Стеклянная луковица" проделывает то же самое, но попутно устанавливает новый бренд ("Загадка "Достать ножи") и добавляет новый слой этих нарушенных ожиданий — уже от самой франшизы. Лента с изумительной изощренностью водит зрителя за нос: если первая часть, сохраняя верность классическим детективам, уже в открывающей сцене демонстрировала труп и давала понять, чем герои будут заниматься до наступления финальных титров, то вторая добрые полфильма держит в секрете, что вообще, собственно говоря, происходит на злополучном острове. А после того, как это вроде бы становится понятно, разражается очередью сумасшедших твистов, — так что не стоит обольщаться раньше времени.