"Достать ножи" и другие фильмы, которые стоит посмотреть дома

Расследование убийства в лучших традициях Агаты Кристи, изящное признание в любви к кинематографу, русские вампиры и смертоносный вирус на борту самолёта. Новинки кино в рубрике #КиноЗдесь. Дэниэл Крэйг снова примеряет на себя образ харизматичного сыщика Бенуа Блана и отправляется расследовать убийство на виллу Эдварда Нортона. В сентиментальном ретрофильме Стивен Спилберг рассказывает о том, как с детства влюбился в кинематограф. Смоленские вампиры средней полосы России во главе с Юрием Стояновым дают бой новому противнику. В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь рассказываем об интересных новинках кино и сериалов.
О фильме. Продолжение нашумевшего детектива с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. На этот раз харизматичный частный детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию на виллу к эксцентричному миллионеру Майлзу (Эдвард Нортон). Там поначалу шуточное расследование ради хорошего досуга превращается в настоящий криминал. Сыщику вновь предстоит разгадать многочисленные ребусы и раскрыть череду загадочных убийств. Что интересного. Режиссёр Райан Джонсон хоть и опирается на лучшие традиции детективной вселенной Агаты Кристи, всё же продолжает удивлять зрителей шокирующими сюжетными поворотами. Фильм держит в напряжении в течение всех двух часов хронометража, вынуждая смотрящих снова и снова вступать в заманчивую игру под названием "подозревай всех". Кому не понравится. Тем, кто устал от комедийных детективов с фамильярным антагонистом.
О фильме. В этом сентиментальном ретрофильме, выполненном в лучших спилберговских традициях, рассказывается история становления великого режиссёра. Из фильма мы узнаём историю жизни некоего Сэмми Фабельмана: он проживает путь от первого просмотра "Последнего шоу на земле" на большом экране в детстве до большой любви к режиссуре уже в осознанном возрасте. Что интересного. Стивен Спилберг - один из самых успешных режиссёров современности и в целом очень закрытый человек. "Фабельманы", по сути, его первая откровенная автобиография, в которой Спилберг рассказывает об отношениях с родителями и о том, как однажды в детстве он навсегда влюбился в кино. Фильм радует звёздным составом: в главных ролях Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Кому не понравится. Это не кассовое развлекательное кино. Прежде всего "Фабельманы" - изящное признание в любви к кинематографу, чувственная рефлексия на тему семейных проблем. Поэтому, если вы ожидаете увидеть историю в стиле "Поймай меня, если сможешь" и "Назад в будущее", не смотрите этот фильм.
О сериале. Продолжение вампирской саги с отечественным колоритом. В главной роли по-прежнему неподражаемый Юрий Стоянов (Святослав Вернидубович), от которого ведут род все смоленские вампиры. Смоленск - среднестатистический город средней полосы России. Именно здесь в 1 сезоне семейство Святослава Вернидубовича искало возмутителя спокойствия, который внезапными убийствами подставил под удар мирную жизнь всего рода. Что интересного. Во втором сезоне появляется новый протагонист - вампирша Агата (Лукерья Ильяшенко). В сериале по-прежнему много крови, стиля и юмора. Однако у проекта сменился режиссёр: теперь вместо Антона Маслова сериал ставит Дмитрий Грибанов (оператор "Горько" и постановщик "Двух холмов"). Кому не понравится. Тем, кто не любит отечественные сериалы на фантастическую тематику.
О фильме. На борт самолёта попадает смертельно опасный вирус. Сотня людей оказывается в воздушной тюрьме, ведь теперь им даже нельзя сесть на землю. Биотеррористическая атака исходит от одного из пассажиров. За расследование берётся сеульский полицейский, который в своём штабе на земле пытается докопаться до истины, пока находящиеся на рейсе пассажиры отсчитывают последние часы жизни. Что интересного. Пристегните ремни! Вас ждёт захватывающий триллер со звездой корейского хита "Паразиты" Сон Кан-хо и Ли Бён-хоном из "Игры в кальмара". Если вам нравятся интенсивные экшены в замкнутом пространстве (как в "Поезде в Пусан), то определённо рекомендуем "Чрезвычайную ситуацию" к просмотру. Кому не понравится. Тем, кто хочет поберечь нервишки и не готов к двухчасовым "эмоциональным качелям".