"Достать ножи" и другие фильмы, которые стоит посмотреть дома

Расследование убийства в лучших традициях Агаты Кристи, изящное признание в любви к кинематографу, русские вампиры и смертоносный вирус на борту самолёта. Новинки кино в рубрике #КиноЗдесь. Дэниэл Крэйг снова примеряет на себя образ харизматичного сыщика Бенуа Блана и отправляется расследовать убийство на виллу Эдварда Нортона. В сентиментальном ретрофильме Стивен Спилберг рассказывает о том, как с детства влюбился в кинематограф. Смоленские вампиры средней полосы России во главе с Юрием Стояновым дают бой новому противнику. В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь рассказываем об интересных новинках кино и сериалов.

Фото: Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Достать ножи: Стеклянная луковица", 2022 год

Видео дня

Режиссёр: Райан Джонсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 140 минут

О фильме. Продолжение нашумевшего детектива с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. На этот раз харизматичный частный детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию на виллу к эксцентричному миллионеру Майлзу (Эдвард Нортон). Там поначалу шуточное расследование ради хорошего досуга превращается в настоящий криминал. Сыщику вновь предстоит разгадать многочисленные ребусы и раскрыть череду загадочных убийств. Что интересного. Режиссёр Райан Джонсон хоть и опирается на лучшие традиции детективной вселенной Агаты Кристи, всё же продолжает удивлять зрителей шокирующими сюжетными поворотами. Фильм держит в напряжении в течение всех двух часов хронометража, вынуждая смотрящих снова и снова вступать в заманчивую игру под названием "подозревай всех". Кому не понравится. Тем, кто устал от комедийных детективов с фамильярным антагонистом.

"Фабельманы", 2022 год

Режиссёр: Стивен Спилберг

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.9

Время: 151 минута

О фильме. В этом сентиментальном ретрофильме, выполненном в лучших спилберговских традициях, рассказывается история становления великого режиссёра. Из фильма мы узнаём историю жизни некоего Сэмми Фабельмана: он проживает путь от первого просмотра "Последнего шоу на земле" на большом экране в детстве до большой любви к режиссуре уже в осознанном возрасте. Что интересного. Стивен Спилберг - один из самых успешных режиссёров современности и в целом очень закрытый человек. "Фабельманы", по сути, его первая откровенная автобиография, в которой Спилберг рассказывает об отношениях с родителями и о том, как однажды в детстве он навсегда влюбился в кино. Фильм радует звёздным составом: в главных ролях Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Кому не понравится. Это не кассовое развлекательное кино. Прежде всего "Фабельманы" - изящное признание в любви к кинематографу, чувственная рефлексия на тему семейных проблем. Поэтому, если вы ожидаете увидеть историю в стиле "Поймай меня, если сможешь" и "Назад в будущее", не смотрите этот фильм.

"Вампиры средней полосы", 2022 год

Режиссёр: Дмитрий Грибанов

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 8 серий по 50 минут

О сериале. Продолжение вампирской саги с отечественным колоритом. В главной роли по-прежнему неподражаемый Юрий Стоянов (Святослав Вернидубович), от которого ведут род все смоленские вампиры. Смоленск - среднестатистический город средней полосы России. Именно здесь в 1 сезоне семейство Святослава Вернидубовича искало возмутителя спокойствия, который внезапными убийствами подставил под удар мирную жизнь всего рода. Что интересного. Во втором сезоне появляется новый протагонист - вампирша Агата (Лукерья Ильяшенко). В сериале по-прежнему много крови, стиля и юмора. Однако у проекта сменился режиссёр: теперь вместо Антона Маслова сериал ставит Дмитрий Грибанов (оператор "Горько" и постановщик "Двух холмов"). Кому не понравится. Тем, кто не любит отечественные сериалы на фантастическую тематику.

"Чрезвычайная ситуация", 2021 год

Режиссёр: Хан Джэ-рим

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 140 минут