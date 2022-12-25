"Аватар 2" помог Disney собрать в прокате более $4 млрд за год

Суммарные кассовые сборы проектов The Walt Disney Studios за 2022 год преодолели отметку в $4 млрд, сообщает Deadline. Это произошло после того, как научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" заработал более $681 млн в мировом прокате.

Кроме "Аватара", самыми прибыльными фильмами Disney в этом году стали "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Сэма Рейми ($955 млн), "Черная пантера: Ваканда навеки" Райана Куглера ($791 млн) и "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити ($761 млн).