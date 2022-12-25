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1 час назад

"Аватар 2" помог Disney собрать в прокате более $4 млрд за год

Газета.Ru

Суммарные кассовые сборы проектов The Walt Disney Studios за 2022 год преодолели отметку в $4 млрд, сообщает Deadline. Это произошло после того, как научно-фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" заработал более $681 млн в мировом прокате.

"Аватар 2" помог Disney собрать в прокате более $4 млрд за год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме "Аватара", самыми прибыльными фильмами Disney в этом году стали "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Сэма Рейми ($955 млн), "Черная пантера: Ваканда навеки" Райана Куглера ($791 млн) и "Тор: Любовь и Гром" Тайки Вайтити ($761 млн).

Как отмечает издание, это восьмой раз, когда Disney удается добиться подобных результатов. В прошлом году сборы компании были гораздо скромнее: $2,9 млрд. Также Deadline прогнозирует хорошее выступление второго "Аватара" в январе и, предположительно, в феврале, когда Disney выпустит первую картину пятой фазы киновселенной Marvel — кинокомикс "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Ранее сообщалось, что "Аватар 2" сломал японские кинотеатры.

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