О чем должна была быть вторая "Черная пантера"

Подробностями кинематографист поделился в интервью The New York Times. По его словам, как и первая картина, фильм должен был быть посвящен отношениям отцов и сыновей, однако на этот раз историю планировалось рассказывать с точки зрения отца — самого Т'Чаллы, который возвращается к жизни после пятилетнего отсутствия из-за "щелчка Таноса" и впервые встречает своего сына.

"Потом мы перескакиваем на три года вперед [после событий "Мстителей: Войны бесконечности"], и [Т'Чалла], по сути, занимается совместным воспитанием. У нас там были сумасшедшие сцены для [Чедвика], чувак. Кодовым названием нашего фильма были "Летние каникулы", и фильм был о лете, которое ребенок проводит со своим отцом. На его восьмой день рождения они проводят ритуал, в соответствии с которым они отправляются в заросли и вынуждены жить за счет [плодов] земли. Но кое-что происходит, и Т'Чалле нужно спасать мир с сыном за пазухой. Вот такой был фильм", — рассказал Куглер.