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2 часа назад

Райан Куглер рассказал, о чем должна была быть вторая "Черная пантера" до смерти Чедвика Боузмана

Газета.Ru

Режиссер "Черной пантеры" Райан Куглер рассказал, какой сюжет для второго фильма серии планировался до смерти исполнителя главной роли Чедвика Боузмана в августе 2020 года.

О чем должна была быть вторая "Черная пантера"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробностями кинематографист поделился в интервью The New York Times. По его словам, как и первая картина, фильм должен был быть посвящен отношениям отцов и сыновей, однако на этот раз историю планировалось рассказывать с точки зрения отца — самого Т'Чаллы, который возвращается к жизни после пятилетнего отсутствия из-за "щелчка Таноса" и впервые встречает своего сына.

"Потом мы перескакиваем на три года вперед [после событий "Мстителей: Войны бесконечности"], и [Т'Чалла], по сути, занимается совместным воспитанием. У нас там были сумасшедшие сцены для [Чедвика], чувак. Кодовым названием нашего фильма были "Летние каникулы", и фильм был о лете, которое ребенок проводит со своим отцом. На его восьмой день рождения они проводят ритуал, в соответствии с которым они отправляются в заросли и вынуждены жить за счет [плодов] земли. Но кое-что происходит, и Т'Чалле нужно спасать мир с сыном за пазухой. Вот такой был фильм", — рассказал Куглер.

Ранее сообщалось, что фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда" собрал более $767 млн в мировом прокате.

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