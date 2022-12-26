«Непослушник-2» вновь возглавил российский кинопрокат

С самого начала премьерных показов кинокартина собрала 174 миллиона рублей. Портал kinobusiness сообщает, что за эти выходные «Непослушник-2» получил 57 миллионов рублей.
Также с 22 по 25 декабря «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат в СНГ. В статистике не учитываются показы в РФ и Белоруссии.
Фильм Джеймса Кэмерона собрал в этот раз 110 миллионов рублей. Всего кинокартина получила с момента выхода 340 миллионов.
Ещё в российском прокате 53 миллиона рублей за прошедшие выходные собрал «Бывшие Happy end», по 47 миллионов – «Чук и Гек: Большое приключение» и «Мира».