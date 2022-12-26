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1 час назад

«Непослушник-2» вновь возглавил российский кинопрокат

runews24.ruиещё 1

С самого начала премьерных показов кинокартина собрала 174 миллиона рублей. Портал kinobusiness сообщает, что за эти выходные «Непослушник-2» получил 57 миллионов рублей.

«Непослушник-2» вновь возглавил российский кинопрокат
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также с 22 по 25 декабря «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат в СНГ. В статистике не учитываются показы в РФ и Белоруссии.

Фильм Джеймса Кэмерона собрал в этот раз 110 миллионов рублей. Всего кинокартина получила с момента выхода 340 миллионов.

Ещё в российском прокате 53 миллиона рублей за прошедшие выходные собрал «Бывшие Happy end», по 47 миллионов – «Чук и Гек: Большое приключение» и «Мира».

Фильмы,Джеймс Кэмерон,
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