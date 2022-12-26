Комедия о школьнике-блогере "Стрим" выйдет онлайн и на ТВ

"Буллинг - это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми. Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости", - говорит молодой актер.



"Наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет - это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы все было честно. По-детски Жора, конечно, воображает себя героем, но он не ставит это во главу угла, он просто хочет, чтобы вокруг него все было по справедливости, - делится креативный продюсер проекта Дмитрий Пермяков.