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1 час назад

Социальная комедия о школьнике-блогере "Стрим" выйдет онлайн и на ТВ

Газета.Ru

Социальная комедия о школьнике-блогере "Стрим" с Денисом Власенко выйдет 9 января в онлайн-кинотеатре Premier и ТНТ

Комедия о школьнике-блогере "Стрим" выйдет онлайн и на ТВ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером стал поставивший "Трудных подростков" Рустам Ильясов. По сюжету, подросток Жора переезжает в другой город и решает бороться с буллингом и несправедливостью педагогов, транслируя происходящее с ним в интернет. Школьник надевает на голову шлем с вмонтированной в него камерой и стримит все вокруг.

"Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники, и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу "Стрим", но справится ли он с большой ответственностью, которая приходит вместе с большой силой?" - рассуждают авторы проекта.

По словам исполнителя главной роли, с буллингом нужно бороться доступными методами.

"Буллинг - это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми. Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости", - говорит молодой актер.

"Наш герой находит из ситуации оригинальный и довольно смелый выход. Главное, что им движет - это чувство справедливости, он никогда не прикрывает камеру, хочет, чтобы все было честно. По-детски Жора, конечно, воображает себя героем, но он не ставит это во главу угла, он просто хочет, чтобы вокруг него все было по справедливости, - делится креативный продюсер проекта Дмитрий Пермяков.

Фильмы,Денис Власенко,Рустам Ильясов,
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