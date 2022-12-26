"Сердце Пармы" и фильм о Балабанове вошли в шорт-лист "Золотого Орла"

По итогам первого тура голосования Национальной Академии кинематографических искусств и наук России был сформирован шорт-лист номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Об этом сообщает "Интерфакс".
В категории "Лучший фильм" поборются "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце Пармы" Антона Мегердичева и "Чемпион мира" Алексея Сидорова.
Тодоровский и Сидоров также претендуют на победу в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая режиссерская работа" в шорт-лист также попал Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), а на награду в категории "Лучший сценарий" претендует Ариф Алиев ("Однажды в пустыне").
В номинации "Лучший неигровой фильм" представлены "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любовь Аркус, "Голоса Арктики" Ивана Вдовина, "Фаза Луны" Андрея Осипова.
За звание лучшей короткометражки поборются "А" Татьяны Жуковой, "Рыбалка" Георгия Болдугерова, "Слезы капали в фо-бо" Сергея Филатова.
В номинации "Лучший анимационный фильм" в шорт-лист отобраны "Огурцы" Леонида Шмелькова, "Синий лев" Зои Трофимовой и "Финник" Дениса Чернова. За звание лучшего сериала соревнуются "Алиби" Нурбека Эгена, "Елизавета" Дмитрия Иосифова, "Исправление и наказание" Анны Пармас, среди онлайн-сериалов конкурируют "Ваша честь" Константина Статского, "Нулевой пациент" Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, "Художник" Тимура Алпатова. В новой номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала" соперничают Анна Михалкова (Алиса не может ждать"), Анна Слю ("Выжившие"), Светлана Иванова ("Собор"), Олег Меньшиков ("Ваша честь"), Никита Ефремов ("Нулевой пациент"), Александр Горбатов ("Художник").
XXI Торжественная церемония вручения "Золотого Орла" пройдет 27 января в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм".