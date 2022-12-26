"Сердце Пармы" и фильм о Балабанове вошли в шорт-лист "Золотого Орла"

По итогам первого тура голосования Национальной Академии кинематографических искусств и наук России был сформирован шорт-лист номинантов премии "Золотой орел" за 2022 год. Об этом сообщает "Интерфакс".

Тодоровский и Сидоров также претендуют на победу в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая режиссерская работа" в шорт-лист также попал Андрей Кравчук ("Петр I. Последний царь и первый император"), а на награду в категории "Лучший сценарий" претендует Ариф Алиев ("Однажды в пустыне").