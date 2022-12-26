Ещё несколько месяцев назад режиссёру последних частей франшизы «Миссия невыполнима» Кристоферу МакКуорри пророчили место постановщика в новом фильме о Супермене. Тогда ещё не было новостей об отстранении Генри Кавилла, и в СМИ ходили слухи о том, что именно опытному постановщику боевиков доверят новый фильм о самом сильном создании в комиксах DC. Затем пришёл Джеймс Ганн, отменил все наработки Зака Снайдера и начал писать сценарий будущего фильма о Кларке Кенте.

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Фанаты тем временем продолжают штурмовать самого МакКуорри вопросами. Один из пользователей заявил, что постановщик просто обязан выступить режиссёром грядущего фильма о Супермене, на что тот ответил с иронией. По его словам, у них обоих нет простора для сотрудничества, пока в их фильмах играет Пом Клементьефф — исполнительница роли Мантис в «Стражах Галактики» и новой героини в грядущих продолжениях «Миссии невыполнима».

"Мы с Джеймсом не сможем сотрудничать, пока каждый из нас не закончит использовать невообразимую силу Пом Клементьефф. Желаю счастливых праздников".