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1 час назад

Джеймс Кэмерон пожаловался, что актеры «Аватара» слишком быстро взрослеют

Mainstyle

Всего через неделю после премьеры сиквела, прошедшей с большим успехом в мировом прокате, «Аватар: Путь воды» уже принёс почти $3 млрд сборов по всему миру. Режиссёр Джеймс Кэмерон тут же озвучил свои планы на третий и четвёртый сиквелы. В своём недавнем интервью Кэмерон отметил, что намеренно оставил «пару вопросов без ответа» во второй части: «Вы можете назвать это приманкой будущего сиквела, но я не пытаюсь оправдать продолжение».

Режиссер пожаловался, что актеры «Аватара» быстро взрослеют
Фото: MainstyleMainstyle

Недавно выпущенный «Аватар: Путь воды» представил ряд детских персонажей, в том числе Тук (Тринити Блисс, которой было 7 лет, когда она была на кастинге, а теперь 13) и Спайдер (Джек Чемпион, которому было 12 лет, а сейчас 18). Кэмерон объяснил, что из-за молодых персонажей первый, второй и третий акт фильма должны были быть завершены в одном производстве, в противном случае, по словам Джеймса, «вы получаете эффект “Очень странных дел”, где они всё ещё должны быть в средней школе, а они выглядят так, как будто им 27». Ранее режиссёр уже посетовал, что Джек Чемпион, который был приглашён на съемки в 12 лет, «растет, как сорняк». Кэмерон добавил:

«Мы снимали с ним, когда ему было 14 и 15 лет, почти до 16. Всего мы снимали его в течение 18 месяцев».

Сюжет фильма «Аватар: Путь воды» и пока безымянных третьей и четвёртой части будет пересекаться. Продюсер Джон Ландау также подтвердил, что все вновь представленные персонажи станут частью предстоящих сиквелов «Аватара»:

«Каждый фильм собирается познакомить зрителей с новыми кланами, новыми культурами на Пандоре. Как только мы вводим персонажа, он остаётся частью продолжающейся эволюции фильмов. Есть и другие кланы, которые мы представим в фильме номер 3, которые вы увидите в фильме 4 и так далее».

Ожидается, что полная франшиза «Аватара» будет состоять из пяти фильмов. Третий фильм, как говорят, уже закончен, так как он был снят одновременно со вторым и запланирован к показу на декабрь 2024 года.

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