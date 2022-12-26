Режиссер пожаловался, что актеры «Аватара» быстро взрослеют

Всего через неделю после премьеры сиквела, прошедшей с большим успехом в мировом прокате, « Аватар: Путь воды » уже принёс почти $3 млрд сборов по всему миру. Режиссёр Джеймс Кэмерон тут же озвучил свои планы на третий и четвёртый сиквелы. В своём недавнем интервью Кэмерон отметил, что намеренно оставил «пару вопросов без ответа» во второй части: «Вы можете назвать это приманкой будущего сиквела, но я не пытаюсь оправдать продолжение».

Недавно выпущенный «Аватар: Путь воды» представил ряд детских персонажей, в том числе Тук (Тринити Блисс, которой было 7 лет, когда она была на кастинге, а теперь 13) и Спайдер (Джек Чемпион, которому было 12 лет, а сейчас 18). Кэмерон объяснил, что из-за молодых персонажей первый, второй и третий акт фильма должны были быть завершены в одном производстве, в противном случае, по словам Джеймса, «вы получаете эффект “Очень странных дел”, где они всё ещё должны быть в средней школе, а они выглядят так, как будто им 27». Ранее режиссёр уже посетовал, что Джек Чемпион, который был приглашён на съемки в 12 лет, «растет, как сорняк». Кэмерон добавил: