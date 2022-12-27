Стали известны даты проведения кинофестиваля "Золотой ворон"

Пресс-служба арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" объявила даты проведения смотра в 2023 году и заявила об открытии приёма заявок на участие. Фестиваль пройдёт в Анадыре с 24 апреля по 7 мая.

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Пресс-служба кинофестиваля рассказала, что VII Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" пройдет в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая 2023 года. Также известно, что церемонии открытия и закрытия по традиции состоятся в кинотеатре "Полярный". Пресс-служба также отметила, что подать заявку на участие в конкурсных программах смотра можно до 28 февраля.

Кинофестиваль "Золотой ворон" проводят уже на протяжении шести лет. Программа данного мероприятия объединяет лучшие российские и зарубежные, игровые и неигровые, полнометражные и короткометражные киноленты, которые были сняты в Арктике или рассказывающие её историю, природу и культурные ценности. Зрители являются главными жюри – именно они выберут победителя фестиваля. Помимо фестиваля также пройдёт специальная конкурсная программа региональных фильмов "Киновзлет!".