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14 минут назад

Премьеру «Эрнеста и Селестину» перенесли на февраль

Кино-Панк

Французский акварельный мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения», который должен был выйти в прокат 5 января, перенесён на 9 февраля.

Премьеру «Эрнеста и Селестину» перенесли на февраль
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Традиционными хитами новогоднего проката должны стать российские премьеры: «Иван Царевич и Серый Волк 5» от киностудии «СТВ», «Чук и Гек. Большое приключение» Владимира Котта, космический блокбастер «Мира», «Чебурашка» с Сергеем Гармашем, «Клипмейкеры» Григория Константинопольского.

По сюжету мультфильма, Эрнест и Селестина – лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая – мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире! Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей!

Фильмы,Чебурашка,Григорий Константинопольский,Владимир Котт,
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