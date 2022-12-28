Премьеру «Эрнеста и Селестину» перенесли на февраль

Французский акварельный мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения», который должен был выйти в прокат 5 января, перенесён на 9 февраля.
Традиционными хитами новогоднего проката должны стать российские премьеры: «Иван Царевич и Серый Волк 5» от киностудии «СТВ», «Чук и Гек. Большое приключение» Владимира Котта, космический блокбастер «Мира», «Чебурашка» с Сергеем Гармашем, «Клипмейкеры» Григория Константинопольского.
По сюжету мультфильма, Эрнест и Селестина – лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая – мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире! Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей!