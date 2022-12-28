В 2023 году в Алтайском крае пройдут съемки нескольких кинофильмов

«Сейчас сценарные проекты мы готовим совместно с гильдией кинодраматургов России. Прорабатываем, кто будет заниматься производством», – отметил он. В частности, запланирована съемка 16-серийного фильма с рабочим названием «Выгорание». Согласно сценарию, уставший «мажор» из Москвы приезжает на отдых в Алтайский край, где с ним происходит несчастный случай, после чего он обнаруживает своего двойника. Кроме того, готовятся сценарии короткометражных фильмов. Бочаров также рассказал, что с 2023 года в регионе начнется выплата рибейтов – субсидий кинокомпаниям, занимающимся киносъемками, на сумму 10 миллионов рублей. Они могут покрывать до трети затрат на производство кино. «По большому счету, как только мы рибейты подпишем, то начнем непосредственно работать с кинокомпаниями российскими и региональными в поисках адекватных, хороших, интересных заявок», – добавил замминистра. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Красноярский край и Татарстан будут вместе проводить лекции и мастер-классы о кино. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева