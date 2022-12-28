Спасение друга человека: обзор фильма «Белль и Себастьян. Новое поколение»

Многие зрители наверняка видели фильм «Белль и Себастьян», основанный на одноимённой книге французской писательницы Сесиль Обри. Эта история частично историческая, что не мешает ей погружаться в глубины человеческой души. В своё время вышла и вторая часть «Белль и Себастьян: Приключение продолжается». Годы прошли, историю решили переиначить под современного зрителя, и вот, 1 января 2023 года в прокат выйдет «Белль и Себастьян: Новое поколение». Тлум.Ру посмотрел новинку и готов рассказать, чем история о городском мальчике, оказавшемся на практически дикой природе, будет полезна его одногодкам и детям постарше.О чём?Книжный мотив задействовали осторожно, события теперь происходят в современных реалиях. Десятилетнего мальчика Себастьяна в наказание и из-за воли случая мать отправляет к бабушке и своей родной сестре. Бабуля ведёт хозяйство, бекающее и мекающее, а сестра погружена в экстрим — занимается скалолазанием. В такой компании Себастьяну предстоит провести неизвестное количество времени.Что, конечно, не устраивает его, но кто будет спрашивать ребёнка? Вот и приходится начать медленно мириться с обстоятельствами, привыкать к непонятной работе. Где-то там герой знакомится с крайне агрессивной собакой Белль — та проживает в соседнем хозяйстве. Как вы поняли — главный герой совершенно не готов к подобным переменам, ему приходится экстренно адаптироваться к новому окружению и обязанностям. Что не такая уж необычная история для разных поколений. Чему же полезному можно научиться на примере Себастьяна? Перечислим несколько качеств, они подойдут людям в любом возрасте.№ 1: Смелость Начинается фильм с невероятно сильного поступка героя, который, увы, оборачивается отправкой к бабушке, то ли на перевоспитание, то ли с целью дать маме хоть немного отдохнуть от проделок сына. На горных просторах Себастьян не теряет уверенности в себе, сжав зубы, он пытается выполнить челлендж, подсказанный новой компанией. Воплощение едва не заканчивается плачевно, зато так Себастьян узнаёт о существовании собаки Белль, у неё тот ещё нрав.№ 2: Эмпатия Для зрителей практически сразу станет ясно, что хозяин Белль не обладает нужными навыками и вместо дрессировки предпочитает применять грубую силу — так делать не надо. Мальчик в звере видит всех тех, кого судьба не наделила должным количеством силы и сообразительности, чтобы постоять за себя. И он берёт судьбу Белль в свои руки — открывает её клетку и призывает отправиться на волю. Собака, грустящая взаперти, настолько не осознаёт существование вольной жизни — во всех смыслах, — что даже не сразу хватается за шанс зубами. А уж когда хватается, то не готова его отпускать.№ 3: Способность к диалогу Детям зачастую трудно разговаривать со взрослыми, кажется, будто существует настоящая пропасть между поколениями. И пока бабушка рассказывает, откуда у овец появляются синие пятна на шерсти, Себастьян делает видео с Белль для социальных сетей. Оба представителя семьи вызывают друг у друга недоумение. Бабушка не любит разговоры по душам, такому человеку сложно открыться, Себастьян перебарывает себя и начинает диалог. Да, он выходит не без кочек или затыков, тем не менее, в итоге консенсус находится. Где один, там и другой. Заодно бабушка рассказывает историю семьи, о которой Себастьян скорее всего не слышал — приятный бонус.№ 4: Принятие позиции взрослых Здесь дело касается функциональных семей, в дисфункциональных сколько не убеждай себя, что родители или ближайшие родственники поступают по уму, ни к чему хорошему подобные мысли не приведут. Да, у женщин, окружающих мальчика, достаточно проблем, однако они со всем справляются. Себастьян не воспринимает решение мамы как попытку отвернуться от него, не думает, что бабушка издевается, предлагая следить за стадом, не считает, что тётя его бросила — у той слишком много работы. В итоге ребёнок находит себе верного компаньона и не зацикливается на возможных негативных и беспочвенных мыслях. № 5: Правильный выбор Ставить потребности того, кто находится в трудном положении, превыше своих — такой выбор сделал Себастьян. Он не прогадал. У фильма есть и некая детективная составляющая, к разгадке которой приводит неожиданная дружба между мальчиком и собакой. Стоило лишь уделить животному должное количество внимания, как Белль показала свои способности. Это позитивно сказалось на состоянии всей семьи.Итог:Фильм местами может показаться чрезмерно реалистичным, там даже волки есть, которым, увы, хочется полакомиться кем-то ниже по пищевой цепочке, со стороны родителей важно объяснить детям, что и такое может случиться. А уж если юные зрители найдут в поведении Себастьяна что-то схожее со своими взглядами на мир, то обязательно обсудите эти моменты.Просмотр оригинальной истории можно смело пропустить, или сделать это после погружения в современную интерпретацию. Дружба Себастьяна и Белль — отличный примерно того, как важно работать над отношениями, ведь со своим предыдущим хозяином верной собаке не стоило ждать понимания и заботы. Позитивный пример, ещё и на большом экране.Источник: Pioner CinemaЖелаем приятного просмотра. И даже познавательного, особенно тем, кто уверен, что собак не стоит тренировать, и они всё поймут сами. Регулярные тренировки — залог улучшения взаимопонимания между человеком и собакой.Чтобы первыми читать обзоры на семейные новинки кинопроката, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Другое интересное по теме: Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм зимы 2022 202310 интересных фактов о фильме «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»