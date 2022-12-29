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1 час назад

Вышел трейлер фантастического сибирского сериала о цифровых технологиях "Соцсети"

Газета.Ruиещё 3

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер фантастического сибирского сериала о цифровых технологиях и их влиянии на взаимоотношения между людьми "Соцсети". Действие сериала-альманаха разворачивается в сибирском городе Томске в недалеком будущем (в 2021, 2025 и 2030 годах). Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека. Так, героиней первой серии под названием "100% счастья" стала Анна (Любовь Аксенова), успешная девушка, уровень счастья которой отслеживает специальный гаджет. Появляющийся в жизни Анны мужчина гаджету не нравится. В третьей серии главным героем стал Стас (Кирилл Кяро) - он служит в сервисе обниманий, чтобы обнимать одиноких людей, и однажды понимает, что ощущает к клиентке нечто большее, чем профессиональную заботу. Каждую из серий режиссировали начинающие кинематографисты — Александр Дмитренко (GEX), Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд. Продюсировали проект Артем Сагаев, Евгений Жуков, Дмитрий Моторин, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Мария Дубова, Алексей Сашин. В сериале также снялись Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Евгений Шварц, Сергей Походаев и др. С 7 января все серии сериала "Соцсети" будут доступны онлайн. Ранее сообщалось, что Любовь Аксенова названа лучшей актрисой сериалов 2022 года по мнению критиков.

Вышел трейлер фантастического сибирского сериала о цифровых технологиях "Соцсети"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Российские сериалы,Валентина Коровникова,Александр Дмитренко,Эльдар Калимулин,Кирилл Кяро,Сергей Походаев,Иван Мулин,Антон Кузнецов,Евгений Жуков,Владимир Селиванов,Евгений Шварц,Алексей Сашин,Любовь Аксенова,
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