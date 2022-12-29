«Аватар: Путь воды» бьет рекорды фильмов Marvel

За 12 дней проката фильм «Аватар: Путь воды» собрал свой первый миллиард долларов.

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Первая часть собрала миллиард долларов за 11 дней, а вторая – за пять.

При этом «Аватар: Путь воды» делит своё место с фильмами «Человек-паук: Нет пути домой» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы». Они тоже собрали свой первый миллиард в прокате за 12 дней.