«Аватар: Путь воды» бьет рекорды фильмов Marvel

За 12 дней проката фильм «Аватар: Путь воды» собрал свой первый миллиард долларов.
Пока кинокартину Джеймса Кэмерона опережают фильмы студии Marvel – «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Первая часть собрала миллиард долларов за 11 дней, а вторая – за пять.
При этом «Аватар: Путь воды» делит своё место с фильмами «Человек-паук: Нет пути домой» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы». Они тоже собрали свой первый миллиард в прокате за 12 дней.
Аналитики считают, что вторая часть «Аватара» не сможет поставить рекорды на старте проката. Первый фильм во вселенной вместе с дополнительными показами в кинотеатрах собрал 2,923 миллиарда долларов.