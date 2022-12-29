Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
40 минут назад

«Аватар: Путь воды» бьет рекорды супергеройских фильмов Marvel

runews24.ruиещё 2

За 12 дней проката фильм «Аватар: Путь воды» собрал свой первый миллиард долларов.

«Аватар: Путь воды» бьет рекорды фильмов Marvel
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пока кинокартину Джеймса Кэмерона опережают фильмы студии Marvel – «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Первая часть собрала миллиард долларов за 11 дней, а вторая – за пять.

При этом «Аватар: Путь воды» делит своё место с фильмами «Человек-паук: Нет пути домой» и «Звёздные войны: Пробуждение Силы». Они тоже собрали свой первый миллиард в прокате за 12 дней.

Аналитики считают, что вторая часть «Аватара» не сможет поставить рекорды на старте проката. Первый фильм во вселенной вместе с дополнительными показами в кинотеатрах собрал 2,923 миллиарда долларов.

Фильмы,Аватар,Мстители: Финал,Звёздные войны: Пробуждение силы,Мстители: Война бесконечности,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители