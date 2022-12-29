Жители России выбрали самые новогодние зарубежные фильмы

Как несложно догадаться, победителем, причем значительно обойдя своих «конкурентов», стала картина «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Этот фильм назвали 72% респондентов. Второй стала лента «Один дома 2» того же режиссера, получив 18% голосов. ТОП-3 замыкает сказка «Три орешка для Золушки» Вацлава Ворличека, которую вспомнили 15,5% опрошенных.