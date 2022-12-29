Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Жители России выбрали самые новогодние зарубежные фильмы

Мир новостей

Телеканал Cinema поинтересовался у российских зрителей, какие заграничные картины они считают «самыми новогодними».

Жители России выбрали самые новогодние зарубежные фильмы
Фото: Мир новостейМир новостей

Как несложно догадаться, победителем, причем значительно обойдя своих «конкурентов», стала картина «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Этот фильм назвали 72% респондентов. Второй стала лента «Один дома 2» того же режиссера, получив 18% голосов. ТОП-3 замыкает сказка «Три орешка для Золушки» Вацлава Ворличека, которую вспомнили 15,5% опрошенных.

Участники опроса также называли фильмы «Реальная любовь» (15%), «Гринч - похититель Рождества» (14%), «Отпуск по обмену» (10%), «Семьянин» (7%), франшизу про Гарри Поттера (6,5%), «Пока ты спал» (6%), «Рождественская история» (5%).

Фильмы,Отпуск по обмену,Рождественская история,Пока ты спал,Реальная любовь,Один дома,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители