О чем новогодняя комедия «Оливье»

Сюжет новогоднего фильма «Оливье» российско-белорусского производства вращается вокруг семьи известного советского сатирика, собравшейся за праздничным столом, чтобы отведать фирменный дедушкин салат и решить животрепещущий вопрос, который волнует почти всех родственников. Но оливье — далеко не единственный сюрприз, который глава семьи приготовил для своих родных...

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В Сети вышел новогодний российско-белорусский фильм «Оливье». Постановщики картины Игорь Четвериков и Андрей Никифоров утверждают, что при работе над проектом вдохновлялись классическими советскими комедиями и обещали зрителям много юмора и фейерверк искромётных новогодних стендапов. Результат оказался несколько иным.

Видео дня

Завязка «Оливье» вполне традиционна для новогоднего семейного кино: несколько поколений большой семьи собираются вместе, чтобы встретить праздник. Главный герой — пожилой советский эстрадный артист-сатирик в исполнении Сергея Шакурова — ошарашивает родственников внезапной новостью: он намерен жениться на темнокожей девушке Любе (Тереза Диуро). Семье новость не нравится, ведь все, кроме внука (Егор Сазыкин), рассчитывают на наследство в виде шикарной квартиры в центре Москвы и не скрывают этого ни друг от друга, ни от главного героя. Особенно цинично это подчёркивается в сцене в самом начале фильма, где персонажи открыто обсуждают стоимость элитной жилплощади.

Ещё Булгаков в «Мастере и Маргарите», говоря о москвичах, подчёркивал, что «квартирный вопрос только испортил их», и «Оливье» — это своеобразное развитие этого тезиса в современных реалиях. Другой вопрос, что картина не вполне соответствует заявленным создателями жанрам: комедийная составляющая недостаточно смешная, а мелодраматическая несколько поверхностна.

Фильм, безусловно, отличается качеством монтажа и картинки, локации и их наполнение подобраны со вкусом, а главное — очень уместно в каждом случае. Радует и отсутствие откровенно пошлого юмора: все попытки шутить действительно напоминают советские фильмы и выступления сатириков. Неплохо подобраны и актёры, но вот их характеры прописаны в недостаточной степени, поэтому даже мощные артисты не всегда выглядят убедительно.

Почти все действующие лица получились не вполне живыми. Возможно, что таким образом авторы пытались подчеркнуть, что проблема носит типовой характер. Однако из-за попытки лишить персонажей индивидуальности и показать принадлежность каждого к определённой возрастной и социальной группе вместо живых людей — в кадре довольно стереотипные герои.

Старший сын (Станислав Дужников) — уставший детина-госслужащий среднего возраста, малоинициативный, влачащий унылое и серое существование под каблуком преувеличенно прижимистой и хабалистой мегеры (Ирина Пегова), страдающей по ушедшей молодости и красоте. Средняя дочь (Марина Петренко) — одинокая женщина среднего возраста, отчаявшаяся найти семейное счастье. Младший сын (Антон Денисенко) и его спутница (Елена Полянская) — молодящиеся стереотипные хипстеры «слегка за 30». Белой вороной в этом ансамбле выглядит лишь более-менее живой внук — единственный, кто не заинтересован в делёжке дедушкиного имущества.

Каждый из персонажей в течение неспешного повествования получает свои пять минут славы — своеобразный стендап-бенефис, в котором он рассказывает зрителю о своих мыслях, чувствах и переживаниях. Некоторые подобные фрагменты выглядят забавными, отдельные — даже смешными, другие похожи на трагикомедию. Но есть и сцены, где герои изрекают откровенно банальные вещи, которые подаются под видом некой «житейской мудрости», якобы несущей в себе какие-то философские и общечеловеческие идеи, характерные для разных возрастов и слоёв общества.

Развязка «Оливье» довольно банальна и предсказуема. Она выставляет главного героя в довольно странном свете: его «соломоново решение» по поводу наследства в итоге лишь создаёт проблемы одному из членов семьи, особенно с учётом того, что его семейка своими повадками напоминает пауков в банке.