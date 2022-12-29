5 легких фильмов, с которыми вы не заскучаете в Новый год

Фильмы из нашей сегодняшней подборки не так популярны, как "Ирония судьбы" или "Гарри Поттер", но новогоднее настроение, веру в чудо и любовь они подарят вам обязательно!

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Тик-так, на часах без двух дней 2023 год! В очередной подборке рубрики #КиноЗдесь собрали для вас пять хороших фильмов для новогоднего настроения. Вместо волшебного мира "Гарри Поттера" у нас невероятная история кота Боба, изменившего жизнь уличного музыканта. Легендарная песня "Со мною вот что происходит" в исполнении Микаэла Таривердиева тоже прозвучит, но не в канонической "Иронии судьбы", а в ламповой киноэлегии Виктора Шамирова с Гошей Куценко. Семейные распри как из "Одного дома" разгорятся в комедии "Любите Куперов" (с юным Тимоти Шаламе, между прочим). Любовь без границ и расстояния мы увидим в непринуждённой отечественной мелодраме "Без границ" с прекрасным звёздным ансамблем. Ну а страсти, как в драке между Ипполитом и Лукашиным, перенесутся в новогодний боевик про Санту-убийцу со звездой "Очень странных дел" в главной роли.

Видео дня

"Рождество кота Боба", 2020 год

Режиссёр: Чарльз Мартин Смит

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.5

Время: 92 минуты

О фильме. Удивительная история уличного музыканта Джеймса Боуэна и его кота Боба - это, кажется, и есть то самое новогоднее чудо, которое нам с вами сейчас так необходимо. Джеймс Боуэн - реальный англичанин, который жил на улице, пытался избавиться от наркотической зависимости и зарабатывал на хлеб игрой на гитаре. И всё это, пока однажды парень не встретил рыжего кота, изменившего всю его жизнь. Джеймс выходил раненное животное, назвал его Бобом и стал выступать на улице вместе с ним. Необычная парочка быстро привлекла внимание общественности и завоевала всенародную любовь. Жизнь Джеймса наладилась, он смог снять жильё и стал писать про Боба книги, наполненные добротой, любовью и волшебством.

Что интересного. "Рождество кота Боба" - продолжение фильма "Уличный кот по кличке Боб", вышедшего в 2016 году. В новой части пушистый питомец поможет хозяину полюбить Рождество и снова поверить в чудеса, пока Джеймс будет сражаться со службой защиты животных, желающей отобрать у парня кота. Эта простая жизнеутверждающая рождественская история напомнит вам, как важно в этой жизни ценить то, что имеешь, не пренебрегать помощью близких и любить маленькие радости.

Кому не понравится. Тем, кому такая добродушная автобиографическая история может показаться примитивной.

"Со мною вот что происходит", 2012 год

Режиссёр: Виктор Шамиров

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 72 минуты

О фильме. Кино от режиссёра "Упражнения в прекрасном" Виктора Шамирова для создания "особого" новогоднего настроения. По сюжету два брата, узнавшие о смертельной болезни отца, пытаются разобраться в своих проблемах в атмосфере предпраздничной Москвы. Параллельно с этим мужчинам приходится заботиться о прибившейся к ним девочке-подростке.

Что интересного. Киноэлегия Виктора Шамирова вдохнула новую жизнь в главный саундтрек из "Иронии судьбы" в исполнении Микаэла Таривердиева. В чехарде праздничной суеты "Со мною вот что происходит" станет для вас доброй и сказочной отдушиной. Три простых истории, три переплетённых судьбы, и всё это в канун Нового года. Фильм наполнен глубокими и уютными разговорами о всяких мелочах, которые и составляют саму суть жизни. Неторопливый темп повествования задаёт сам Виктор Шамиров, исполняющий здесь одну из главных ролей.

Кому не понравится. Тем, кто от любого фильма хочет экшена, событий, не похожих на нашу обычную скучную жизнь. Тем, кто не любит разговорное кино про жизнь.

"Любите Куперов", 2015 год

Режиссёр: Джесси Нельсон

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 107 минут

О фильме. Когда в новогодние праздники за одним столом собирается несколько поколений одновременно - порой это превращается в настоящий "адок". Семейство Куперов в фильме Джесси Нельсон сумело объединиться на рождественский праздник в группу из целых четырёх поколений! Накануне встречи разные члены семьи попадают в смешные, абсурдные, романтичные и даже трагические события. А во время самого застолья назревающие конфликты достигают высшей точки. И всё это на глазах у пса Рэкса, у которого тоже есть своё мнение и видение ситуации.

Что интересного. Фильм радует звёздным составом (Алан Аркин, Тимоти Шаламе, Эд Хелмс, Дайан Китон, Аманда Сайфред, Оливия Уайлд и другие) и, соответственно, отличными актёрскими работами. Понимание простых радостей, умение жить настоящим, осознание, что начать всё заново можно всегда. "Любите Куперов" напоминает нам, как важно однажды отпустить суету и, что называется, научиться жить в моменте. Звучит примитивно, но эта избитая и простая истина всё ещё повсеместно применима.

Кому не понравится. Тот, кто не готов к тому, что от концентрата проблем и неурядиц будет рябить в глазах.

"Без границ", 2015 год

Режиссёр: Карен Оганесян, Резо Гигинеишвили, Роман Прыгунов

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 90 минут

О фильме. Комедийный альманах в стилистике "Ёлок" рассказывает четыре трогательные новогодние истории, герои которых, правда, между собой не пересекаются. Известный футболист (Милош Бикович) после провального матча сталкивается со своим разочаровавшимся фанатом (Александр Паль) на паспортном контроле в аэропорте. История возникновения нежного чувства между двумя пожилыми людьми, пережившими свои потери (Инна Чурикова и Олег Басилашвили). Консервативный отец из Армении впервые за 23 года встречает своего сына-европейца. Друзья на спор соглашаются на соблазнение двух девушек, одна из которых оказывается слепой.

Что интересного. Романтичная и непринуждённая мелодрама с элементами комедии рассказывает про любовь без границ, национальности и возраста. Прекрасные пейзажи Армении и Грузии, волшебная атмосфера новогодней Москвы и, конечно, куда без "хэппи энда". "Без границ" - лёгкое новогоднее кино для приятного досуга.

Кому не понравится. Тем, кто не любит предсказуемость и банальности в сюжете. Тем, для кого красивой сказки недостаточно.

"Жестокая ночь", 2022 год

Режиссёр: Томми Виркола

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 112 минут

О фильме. Ну и внесём перчинку в нашу трогательную и добрую подборку новогоднего кино. Мужская аудитория точно оценит! "Жестокая ночь" - новый фильм своеобразного норвежского режиссёра Томми Вирколы ("Операция "Мертвый снег", "Тайна 7 сестёр") со звездой "Очень странных дел" Дэвидом Харбором в роли Санты. По сюжету вооружённые преступники захватывают семью в заложники в канун Рождества, чтобы заполучить их деньги. По зову маленькой дочери семейства приходит брутальный Санта, которому, кажется, ничего не стоит "положить" обидчиков.

Что интересного. Фильм от продюсеров "Никто" и "Быстрее пули" говорит со зрителем на языке брутальности и жестокости. Красивые кровавые схватки на стыке боевика, триллера и фэнтези доносят до зрителя вполне простую мораль: самых плохих мальчиков в конце года обязательно накажет Санта.