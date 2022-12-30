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1 час назад

4 избитых клише, которые раздражают в новогодних фильмах

Мира Маркина

Многим из нас в преддверии Нового года свойственно пересматривать любимые фильмы с атмосферой праздника. Однако с каждым годом клише, которыми изобилуют такие картины, все сложнее игнорировать. Подробнее о деталях, которые раздражают в новогодних фильмах – в материале "Рамблера".

4 избитых клише, которые раздражают в новогодних фильмах
Фото: Кадр из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"Кадр из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

"Монстры" и дети

Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

В реальной жизни детям свойственно разделять антипатии родителей, поэтому они редко заводят дружбу с теми, кого не принимает их семья. Но в кино все иначе: так, малышка Синди взбирается по заснеженной горе, чтобы навестить нелюдимого Гринча в Рождество, а Кевин убегает от родителей, чтобы сделать подарок пугающей всех "птичнице".

Роскошные дома

Кадр из фильма "Один дома"

Кем бы ни работали герои фильмов про Рождество, они непременно живут в роскошных домах: тут и десятки гирлянд, и пышная нарядная елка, и, конечно, камин, украшенный носками. Подтверждение тому фильмы "Один дома", "Подарок на Рождество" и многие другие.

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Новогодние наряды

Кадр из фильма "Незабываемое Рождество"

Даже для прогулки из дома герои новогодних фильмов выбирают одежду в праздничных цветах – красный, белый, зеленый. Кроме того, не обходится без одежды с традиционными рождественскими принтами. Взять хотя бы героев фильмов "Гринч – похититель Рождества" и "Незабываемое Рождество".

Все одинокие девушки находят любовь

Кадр из фильма "Реальная любовь"

Создатели новогодних кинолент вселяют в одиноких девушек надежду: в праздник вы точно обретете свою любовь. Иначе как объяснить тот факт, что героини фильмов "Реальная любовь", "Королевское Рождество" и "Рыцарь перед Рождеством" именно в период рождественских каникул находят своих избранников.

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