Вышла русская новогодняя комедия "Оливье"

В онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Wink вышла семейная новогодняя комедия «Оливье» с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой, Станиславом Дужниковым, Мариной Петренко и Антоном Денисенко в главных ролях.
«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы. Особенно советские новогодние картины: «Чародеи», «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и прочие. Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяюще, про нас всех», — заявил режиссер картины Андрей Никифоров.
По сюжету к известному советскому сатирику, которого сыграл Сергей Шакуров, приезжают его повзрослевшие дети. В канун Нового года они собираются за семейным столом, чтобы обсудить свою жизнь и выяснить, кто получит в наследство отцовскую квартиру. Однако герой Шакурова представляет своим детям новую возлюбленную — молодую темнокожую девушку. Возмущенные выбором отца, взрослые дети начинают пытаться склонить его каждый на свою сторону.
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