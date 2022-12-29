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1 час назад

В онлайн-кинотеатрах вышла новогодняя комедия "Оливье" с Шакуровым, Пеговой и Дужниковым

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Wink вышла семейная новогодняя комедия «Оливье» с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой, Станиславом Дужниковым, Мариной Петренко и Антоном Денисенко в главных ролях.

Вышла русская новогодняя комедия "Оливье"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы. Особенно советские новогодние картины: «Чародеи», «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и прочие. Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяюще, про нас всех», — заявил режиссер картины Андрей Никифоров.

По сюжету к известному советскому сатирику, которого сыграл Сергей Шакуров, приезжают его повзрослевшие дети. В канун Нового года они собираются за семейным столом, чтобы обсудить свою жизнь и выяснить, кто получит в наследство отцовскую квартиру. Однако герой Шакурова представляет своим детям новую возлюбленную — молодую темнокожую девушку. Возмущенные выбором отца, взрослые дети начинают пытаться склонить его каждый на свою сторону.

Ранее была названа дата премьеры драмеди «Я «любила» мужа» с Ходченковой.

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