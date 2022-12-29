Вышла русская новогодняя комедия "Оливье"

«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы. Особенно советские новогодние картины: «Чародеи», «Ирония судьбы», «Зигзаг удачи» и прочие. Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяюще, про нас всех», — заявил режиссер картины Андрей Никифоров.