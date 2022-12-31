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1 час назад

Как выглядит сегодня актер из фильма «Такси»?

New Magazineиещё 1

Французский актер алжирского происхождения Сами Насери сыграл главную роль в комедии режиссера Жерара Пиреса — отважного и очаровательного таксиста. В 1998 году фильм не только стал самым кассовым среди французского кинематографа на тот момент, но и очень полюбился российским зрителям. С момента выхода фильма прошло уже 24 года.

Как выглядит сегодня звезда фильма «Такси»
Фото: New MagazineNew Magazine

Сегодня актеру 61 год. Хотя на момент съемок Насери был не новичок (несколько успешных картин за плечами), участие в первом и трех последующих фильмах франшизы «Такси» принесли актеру славу и деньги, которые он, по большей части, употребил на алкоголь и наркотики и разгульную жизнь. На его счету несколько судимостей.

В 2003 году актёр вёл машину в нетрезвом виде, в последующем он вступил в драку с одним водителем. Ему выписали штраф в размере 6000 евро и лишили водительским прав на три года.

В 2005 году актёр в ресторане избили стилиста фирмы Von Dutch. Его приговорили к 2 месяцам тюрьмы, которые он отсидел полностью. В 2008 году актёр умудрился по неосторожности сбить сотрудницу полиции, причём он находился за рулём, будучи лишённым водительских прав. Его опять приговорили к шести месяцам строго режима и выписали штраф в размере 7500 евро. Кроме того, его принудительно заставили пройти курс лечения от алкоголизма.

А в 2018 году Насери был избит в одном из московских баров, между актёром и посетителями возник конфликт перешедший в драку. Насери не женат. У него было несколько бурных романов, в том числе с русской девушкой. Есть сын Джулиан 1995 года рождения.

Открытые источники

Сейчас Сами немного успокоился, и его даже стали опять приглашать сниматься.

Фото: открытые источники

Hаш ка

Фильмы,Российские актеры,Такси,Жерар Пирес,
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