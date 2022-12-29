Кузьмина рассказала, как готовилась к роли Чебурашки

Актриса Ольга Кузьмина поделилась подробностями в беседе с teleprogramma.pro, как готовилась к роли Чебурашки.

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Кузьмина призналась, что в работе над голосом ориентировалась на озвучку актрисы советского мультфильма о Чебурашке Клары Румяновой. По мнению артистки, не было необходимости переизобретать тембр и тональность. «Мы ведь не придумали нового персонажа, мы возродили знакомого и любимого», — объяснила актриса.

По словам Кузьминой, советская классика стала для нее опорой в подготовке к съемкам. Она пересматривала мультфильм Романа Качанова и переслушивала на повторе реплики Чебурашки.

Актриса также рассказала, как проходили съемки. На первом этапе Кузьмина играла Чебурашку на съемочной площадке. Затем, когда фильм смонтировали, но анимация была еще не в финальной стадии, в студии звукозаписи снимали реакции артистки во время озвучания, чтобы мимика героя получилась достоверной.