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7 минут назад

Ольга Кузьмина рассказала, как готовилась к роли Чебурашки

Газета.Ru

Актриса Ольга Кузьмина поделилась подробностями в беседе с teleprogramma.pro, как готовилась к роли Чебурашки.

Кузьмина рассказала, как готовилась к роли Чебурашки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кузьмина призналась, что в работе над голосом ориентировалась на озвучку актрисы советского мультфильма о Чебурашке Клары Румяновой. По мнению артистки, не было необходимости переизобретать тембр и тональность. «Мы ведь не придумали нового персонажа, мы возродили знакомого и любимого», — объяснила актриса.

По словам Кузьминой, советская классика стала для нее опорой в подготовке к съемкам. Она пересматривала мультфильм Романа Качанова и переслушивала на повторе реплики Чебурашки.

Актриса также рассказала, как проходили съемки. На первом этапе Кузьмина играла Чебурашку на съемочной площадке. Затем, когда фильм смонтировали, но анимация была еще не в финальной стадии, в студии звукозаписи снимали реакции артистки во время озвучания, чтобы мимика героя получилась достоверной.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» хочет снять сериал про Чебурашку.

Фильмы,Клара Румянова,Роман Качанов,Ольга Кузьмина,
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