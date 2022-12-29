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2 часа назад

Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней

Чемпионат.com

Джеймс Кэмерон уже разработал четыре сиквела «Аватара» — два он уже отснял. Но на этом, похоже, режиссёр останавливаться не планирует — у него масса историй и идей, которые он хочет реализовать в продолжениях. Об этом Кэмерон рассказал коллеге — режиссёру нашумевшего боевика «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Постановщики общались на сессии вопросов-ответов журнала Empire.

Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам Кэмерона, он не чувствует, что франшиза «Аватар» как-то ограничивает или мешает его карьере.

Мир «Аватара» настолько обширен, что я могу рассказать в нём большинство задуманных историй и испробовать многие стилистические приёмы, которые надеюсь освоить. Конечно, мне немного грустно, что я не могу параллельно снимать что-то ещё.

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