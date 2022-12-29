Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней

Джеймс Кэмерон уже разработал четыре сиквела «Аватара» — два он уже отснял. Но на этом, похоже, режиссёр останавливаться не планирует — у него масса историй и идей, которые он хочет реализовать в продолжениях. Об этом Кэмерон рассказал коллеге — режиссёру нашумевшего боевика «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Постановщики общались на сессии вопросов-ответов журнала Empire.