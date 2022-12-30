Скончался режиссер «Ада каннибалов» Руджеро Деодато

Постановщик леденящих кровь хорорров носил прозвище «Месье Каннибал».

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Легендарный итальянский режиссер фильмов ужасов Руджеро Деодато скончался в Риме на восемьдесят четвертом году жизни.

На счету постановщика около тридцати работ, среди которых «Урсус, ужас Киргизии», «Хищники Атлантиды», «Режь и беги» и многие другие.

Но самой звездной работой Деодато является культовый псевдодокументальный хоррор «Ад каннибалов».

Своими работами режиссер на таких знаменитых деятелей Голливуда, как Оливер Стоун, Квентин Тарантино и Элай Рот.

Двое последних даже пригласили постановщика сыграть в фильме «Хостел 2», где он исполнил роль итальянца-каннибала.