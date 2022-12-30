«Человек-паук: Через вселенные 2» будет безумнее оригинала

То, что мы делаем в продолжении «Через вселенные», снова ломает все шаблоны. Все действительно в предвкушении проекта. Сиквел определённо более безумный, чем оригинал. Мы наконец заставили некоторых людей понервничать. Мы отлично делаем свою работу.