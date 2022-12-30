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3 часа назад

«Человек-паук: Через вселенные 2» будет куда безумнее оригинала

Чемпионат.com

Недавно соавторы и продюсеры сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет боле безумным, чем оригинал.

«Человек-паук: Через вселенные 2» будет безумнее оригинала
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мультфильм также будет и масштабней, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.

То, что мы делаем в продолжении «Через вселенные», снова ломает все шаблоны. Все действительно в предвкушении проекта. Сиквел определённо более безумный, чем оригинал. Мы наконец заставили некоторых людей понервничать. Мы отлично делаем свою работу.

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года. Одного из ключевых персонажей, Человека-паука 2099, озвучил Оскар Айзек.

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