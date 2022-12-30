Опубликованы сценарии «Бэтмена» и сиквела «Достать ножи»

Американское издание Deadline опубликовало сценарии фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза и детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона.
Сценарии картин были представлены в рамках серии Read the Screenplay. В ней традиционно отмечают ленты, которые будут участвовать в гонке за кинонаграды в следующем году.
Сценарий «Бэтмена» Мэтта Ривза и Питера Крейга, несмотря на трехчасовой хронометраж, содержит 129 страниц. Изначально фильм создавался как спин-офф для Бена Аффлека, режиссером которого он мог бы выступить. Однако Аффлек отказался — тогда Ривз начал работать над сценарием заново. Прочитать текст можно по ссылке.
«Стеклянная луковица» вышла на Netflix 23 декабря и заработала за это время 13 миллионов долларов. Всего фильм посмотрели 82,1 миллиона часов во всем мире. Со сценарием Райана Джонсона можно ознакомиться по ссылке.