Сценарий «Достать ножи 3» начинают писать

Недавно на Netflix вышел долгожданный сиквел детектива «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица». В первые три дня после выхода картина собрала 82 млн часов просмотров, заняв шестое место в списке самых успешных дебютных лент компании. Райан Джонсон ещё в ноябре заявил, что уже работает над сценарием третьей части.

Фото: Кадр из фильма «Достать ножи 3» Кадр из фильма «Достать ножи 3»

А совсем недавно в общении с журналистами издания Wired постановщик рассказал, что он пишет сценарий следующего детективного фильма. Райан не стал уточнять название проекта, но отметил, что он увидит свет «через несколько лет». Велика вероятность, что он имел ввиду «Достать ножи 3».

Я только начал работать над сценарием следующего детективного фильма. Пройдет несколько лет, прежде чем он выйдет.