Джастин Барта анонсировал третий фильм «Сокровище нации»

Джастин Барта, снявшийся в двух фильмах и сериале «Сокровище нации», рассказал в интервью Variety, что «есть надежда на съёмки ещё одной художественной картины». Разговоры о ней ведутся с 2007-го года, когда на экраны вышла кинолента «Сокровище нации: Книга Тайн».
Сюжет франшизы строится вокруг искателя приключений Бенджамина Франклина Гейтса (Николас Кейдж), его возлюбленной Эбигейл Чейз (Дайан Крюгер) и лучшего друга, технически подкованного Райли Пула (Барта), которые решают исторические и археологические загадки. «Постоянная барабанная дробь со стороны фанатов по поводу третьего фильма делает его для меня само собой разумеющимся», - признал Джастин.
Что касается наличия возможного сценария нового фильма, то здесь ситуация ясна, осталось только схватить удачу за хвост. «Есть сценарий. Это всё, что я скажу. Было, на самом деле, несколько сценариев, но звёзды должны сойтись, чтобы один из них сработал», - пояснил актёр. На прошлой неделе продюсер франшизы Джерри Брукхаймер косвенно подтвердил журналистам слова Барты, заявив, что третий фильм «Сокровище нации» находится сейчас в разработке.