«Аватар 2» собрал в мировом прокате $1,2 млрд.

Сиквел «Аватара» показывает впечатляющие результаты по сборам во всём мире. На сегодняшний день картине удалось собрать кассу в размере $ 1,2 млрд — до «Топ Гана» осталось совсем немного.

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Фильм Джеймса Кэмерона находится на втором месте в списке самых кассовых лент 2022 года. Обгоняет картину как раз «Топ Ган: Мэверик». В топе самых кассовых лент в истории лента находится на 23-й позиции. В ближайшие дни «Аватар: Путь воды» наверняка обгонит «Железного человека 3», «Форсаж 8» и «Суперсемейку 2».