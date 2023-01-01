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1 час назад

«Аватар 2» собрал в мировом прокате $1,2 млрд — он стал еще на шаг ближе к «Топ Гану 2»

Чемпионат.com

Сиквел «Аватара» показывает впечатляющие результаты по сборам во всём мире. На сегодняшний день картине удалось собрать кассу в размере $ 1,2 млрд — до «Топ Гана» осталось совсем немного.

«Аватар 2» собрал в мировом прокате $1,2 млрд.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фильм Джеймса Кэмерона находится на втором месте в списке самых кассовых лент 2022 года. Обгоняет картину как раз «Топ Ган: Мэверик». В топе самых кассовых лент в истории лента находится на 23-й позиции. В ближайшие дни «Аватар: Путь воды» наверняка обгонит «Железного человека 3», «Форсаж 8» и «Суперсемейку 2».

Для полного успеха «Аватару 2» нужно собрать не менее $ 2 млрд. Аналитики считают, что ленте вполне может покориться эта цифра, но придётся подождать. У первого «Аватара» мировые сборы составляют $ 2,9 млрд.

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