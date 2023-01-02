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1 час назад

Российский фильм «Чебурашка» заработал более 300 млн рублей после первого дня проката

Мир24иещё 1

Семейный фильм «Чебурашка» в первый день проката принес создателям почти 200 млн рублей. А всего российская кинолента заработала более 339 млн рублей, сообщают «Вести».

«Чебурашка» заработал более 300 млн рублей после первого дня проката
Фото: Мир24Мир24

В общие сборы помимо заработка за первый день проката вошли предварительные продажи и превью-показы. Ожидается, что 2 января касса киносказки, основанной на произведениях писателя Эдуарда Успенского, превысит 500 млн рублей.

С 29 декабря по 4 января продано почти 853 тыс. билетов на новинку. Фильм идет в 1857 кинотеатрах России.

Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, работавший над «Последним богатырем». А генеральным продюсером – председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Напомним, ранее сыгравший главную роль в «Последнем богатыре» актер Виктор Хориняк рассказал об экстремальных съемках фильма «Непослушник-2». А известные режиссеры назвали лучшие фильмы 2022 года.

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