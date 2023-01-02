«Чебурашка» заработал более 300 млн рублей после первого дня проката

Семейный фильм «Чебурашка» в первый день проката принес создателям почти 200 млн рублей. А всего российская кинолента заработала более 339 млн рублей, сообщают «Вести».

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В общие сборы помимо заработка за первый день проката вошли предварительные продажи и превью-показы. Ожидается, что 2 января касса киносказки, основанной на произведениях писателя Эдуарда Успенского, превысит 500 млн рублей.

С 29 декабря по 4 января продано почти 853 тыс. билетов на новинку. Фильм идет в 1857 кинотеатрах России.

Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, работавший над «Последним богатырем». А генеральным продюсером – председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.