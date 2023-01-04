«Чебурашка» заработал больше миллиарда

Кассовые сборы российского художественного фильма «Чебурашка» превысили миллиард рублей за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января. Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЕАИС.
В день премьеры фильм собрал 225 млн рублей. По данным портала Kinobusiness.com, это новый рекорд сборов 1 января и второй результат за один день за всю историю современного отечественного кино. Сборы за первый уик-энд составили 982 млн рублей. Предпродажи на 4 января вечером 3 января составляли еще 86 млн рублей.
Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. По сюжету картины Чебурашка не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко, автор фильмов «О чем говорят мужчины», «День радио» и «Последний богатырь». В ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов.
Своими впечатлениями от фильма делится сотрудник Business FM Арина Харитонова: «Мы пошли на «Чебурашку» 1 января всей семьей в составе восьми человек. Самому старшему в компании было 80, а самому младшему — семь, то есть это четыре поколения. Все мы были на эмоциях. Я дважды плакала, много раз смеялась. Чебурашка просто невозможно милый, актеры яркие, колоритные и душевные. Несмотря на то что я родилась в XXI веке, я выросла на советских мультиках. И фильм мне тоже очень понравился. Это очень интересная и красивая, хорошо выполненная история. В какой-то момент мы начали подпевать песне «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» и хлопать в ладоши, хотя это был обычный показ и никого из актеров или создателей фильма в зале не было».
Фильм «Чебурашка» изначально планировался как главный новогодний блокбастер. У него были хорошая рекламная кампания, понятный сюжет, понятные персонажи. Детей и подростков привлекла современная компьютерная графика, взрослых — любимые актеры. Поход на фильм с таким названием обещал атмосферу праздника и отвлечения от реальности. Кроме того, семейный жанр в новогодние праздники всегда давал большую кассу, говорит редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
Евгений Ухов редактор портала Film.ru: «С «Чебурашкой» получилось все буквально как по нотам, как писано во всех учебниках по маркетингу, по рекламе, по бизнес-продвижению. Есть определенные шансы для того, чтобы эта история выстрелила и где-то за рубежом. Здесь, конечно, нужно понимать, что иностранцы часто относятся довольно скептически к персонажам, которые им совершенно неизвестны. Но мы можем рассчитывать на то, что бренд «Чебурашка» известен как минимум в Азии, по экспорту Чебурашки в Японию, где он стал культовым героем. Многие, я думаю, знают Чебурашку и в других странах и континентах. Если удастся провести какую-то интересную рекламную кампанию, если удастся убедить зрителей в других странах, что наш Чебурашка не хуже голливудских Шреков, вполне на него могут пойти зрители. Мы ведь, в конце концов, о каких-то синих аватаровских человекокошках тоже ничего не знали».
Интересно, что за время создания «Чебурашки» бюджет картины вырос на 50 млн рублей. Отчасти дело в том, что цифрового героя пришлось переделывать, поскольку после выхода первого трейлера в июне прошлого года пользователи Сети раскритиковали внешний вид Чебурашки.
Среди интересных новогодних премьер критики отмечали фильм «Клипмейкеры» Григория Константинопольского (выходит в прокат с 5 января) и картину «Гром: Трудное детство» Олега Трофима (на «Кинопоиске» с 1 января).