«Чебурашка» заработал больше миллиарда

Евгений Ухов редактор портала Film.ru: «С «Чебурашкой» получилось все буквально как по нотам, как писано во всех учебниках по маркетингу, по рекламе, по бизнес-продвижению. Есть определенные шансы для того, чтобы эта история выстрелила и где-то за рубежом. Здесь, конечно, нужно понимать, что иностранцы часто относятся довольно скептически к персонажам, которые им совершенно неизвестны. Но мы можем рассчитывать на то, что бренд «Чебурашка» известен как минимум в Азии, по экспорту Чебурашки в Японию, где он стал культовым героем. Многие, я думаю, знают Чебурашку и в других странах и континентах. Если удастся провести какую-то интересную рекламную кампанию, если удастся убедить зрителей в других странах, что наш Чебурашка не хуже голливудских Шреков, вполне на него могут пойти зрители. Мы ведь, в конце концов, о каких-то синих аватаровских человекокошках тоже ничего не знали».