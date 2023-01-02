"Кот в сапогах 2" собрал более $129 млн в прокате

Мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — спин-офф «Шрека» и сиквел ленты 2011 года «Кот в сапогах» — собрал $129,5 млн за полторы недели мирового проката, пишет Collider.

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По сюжету картины Кот в сапогах отправляется на поиски мифического «Последнего желания», чтобы восстановить потраченные девять жизней. Анимационная лента получила восторженные отзывы прессы, которая отметила взрослость истории и неожиданно мрачный тон повествования. На агрегате рецензий Rotten Tomatoes у второго «Кота в сапогах» выставлен 95-процентный рейтинг «свежести», основанный на 130 отзывах критиков.

В домашнем американском прокате, уточняет Collider, мультфильм продолжает удерживать вторую строчку бокс-офиса, уступая научно-фантастическому блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

Героев мультфильма озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Оливия Колман и Флоренс Пью. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» стал шестой частью франшизы «Шрек».