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19 минут назад

Мультфильм "Кот в сапогах 2" про героя из "Шрека" собрал более $129 млн в прокате

Газета.Ru

Мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — спин-офф «Шрека» и сиквел ленты 2011 года «Кот в сапогах» — собрал $129,5 млн за полторы недели мирового проката, пишет Collider.

"Кот в сапогах 2" собрал более $129 млн в прокате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету картины Кот в сапогах отправляется на поиски мифического «Последнего желания», чтобы восстановить потраченные девять жизней. Анимационная лента получила восторженные отзывы прессы, которая отметила взрослость истории и неожиданно мрачный тон повествования. На агрегате рецензий Rotten Tomatoes у второго «Кота в сапогах» выставлен 95-процентный рейтинг «свежести», основанный на 130 отзывах критиков.

В домашнем американском прокате, уточняет Collider, мультфильм продолжает удерживать вторую строчку бокс-офиса, уступая научно-фантастическому блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

Героев мультфильма озвучили Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Оливия Колман и Флоренс Пью. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» стал шестой частью франшизы «Шрек».

Ранее Бандерас намекнул на выход пятого «Шрека», которого планировалось выпустить еще в 2019 году.

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