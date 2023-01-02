Горы, метели и вороны: как снимали фильм-сказку "Снежная королева"

Драматург и писатель Евгений Шварц адаптировал для отечественной аудитории сказку Ханса Кристиана Андерсена о Снежной Королеве для отечественной аудитории, а за постановку картины взялся Геннадий Казанский. Результатом работы стала кино-сказка "Снежная Королева" — тёплая, несмотря на зимний антураж. Иногда актёрам сложно было войти в предлагаемые обстоятельства и поверить, что миром правит зима — многие "холодные" моменты снимались в тёплом павильоне "Ленфильма", в тёплое время года. Но в процессе нашлось место и самым настоящим метелям... Ещё одной локацией при создании фильма стали Карпаты, так что, и появляющиеся в кадре годы — тоже настоящие.
Для юных актёров важно не только получать бесценный опыт работы на съёмочной площадке, но и не выпадать из учебного процесса. Фильм частично снимали в Таллине и исполнители главных ролей — Елена Проклова (Герда) и Вячеслав Цюпа (Кай) посещали местную школу. А в массовых сценах снимались их одноклассники.
Одними из помощников в поисках Кая для Герды стала пара больших воронов. Общение с чёрными пернатыми ничуть не напугало маленькую актрису — в кадре были лишь чучела воронов, которые двигались благодаря тому, что их дёргали за верёвочки. Но согласитесь, выглядят птицы вполне реалистично.
Елена Проклова позднее с теплом вспоминала о периоде съёмок "Снежной Королевы". В её памяти сохранились воспоминания о том, как она ехала в карете по Ужгороду (некоторые сцены снимали там). "Мне подавали карету, я ехала в ней по городу к месту съемок. Ощущение от этого я отказываюсь передать словами", — делилась она. Но с не меньшим удовольствием актриса рассказывала и другую историю — когда платье её героини в связи с развитием сюжета уже стало довольно потрепанным, она услышала, как прохожая на улице сказала про нее: "Какая интересная нищенка!". Вот она, достоверность!
Роль разбойницы, до сердца которой удалось достучаться Герде (доброта девочки, по большому счёту, спасает не только Кая), исполнила Эра Зиганшина. Трудно представить, но придя на пробы, она получила отказ — дескать, актрису на эту роль уже нашли. "Никто лучше меня не сыграет её!", — заявила девушка, уходя, а после горько плакала из-за неудачных проб. Однако через несколько дней Эре позвонили — оказалось, что её "конкурентка" с ролью не справляется.
Все, кто знаком с сюжетом сказки, конечно, помнят, что Кай и Герда в знак дружбы посадили в один горшок две розы. Елена Проклова и Вячеслав Цюпа в процессе съёмок очень подружились. Они сохранили эту дружбу и спустя годы. Однажды, (оба были уже взрослыми, состоявшимися творческими единицами) Вячеслав поднялся на сцену и вручил своей кино-партнёрше розы. Поскольку Проклова чуть старше Цюпы, во время съёмок сказки она помогала ему учить текст и справляться с волнением. Актёр сберёг это в памяти. Немногие знаменитости переносят экранную дружбу в реальную жизнь, но этот случай стал приятным исключением.