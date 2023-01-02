Горы, метели и вороны: как снимали фильм-сказку "Снежная королева"

Драматург и писатель Евгений Шварц адаптировал для отечественной аудитории сказку Ханса Кристиана Андерсена о Снежной Королеве для отечественной аудитории, а за постановку картины взялся Геннадий Казанский. Результатом работы стала кино-сказка "Снежная Королева" — тёплая, несмотря на зимний антураж. Иногда актёрам сложно было войти в предлагаемые обстоятельства и поверить, что миром правит зима — многие "холодные" моменты снимались в тёплом павильоне "Ленфильма", в тёплое время года. Но в процессе нашлось место и самым настоящим метелям... Ещё одной локацией при создании фильма стали Карпаты, так что, и появляющиеся в кадре годы — тоже настоящие.

Фото: Inc-News Inc-News

Школьники в кино

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Для юных актёров важно не только получать бесценный опыт работы на съёмочной площадке, но и не выпадать из учебного процесса. Фильм частично снимали в Таллине и исполнители главных ролей — Елена Проклова (Герда) и Вячеслав Цюпа (Кай) посещали местную школу. А в массовых сценах снимались их одноклассники.

Чёрные птицы

Одними из помощников в поисках Кая для Герды стала пара больших воронов. Общение с чёрными пернатыми ничуть не напугало маленькую актрису — в кадре были лишь чучела воронов, которые двигались благодаря тому, что их дёргали за верёвочки. Но согласитесь, выглядят птицы вполне реалистично.

Нищенка Герда

Елена Проклова позднее с теплом вспоминала о периоде съёмок "Снежной Королевы". В её памяти сохранились воспоминания о том, как она ехала в карете по Ужгороду (некоторые сцены снимали там). "Мне подавали карету, я ехала в ней по городу к месту съемок. Ощущение от этого я отказываюсь передать словами", — делилась она. Но с не меньшим удовольствием актриса рассказывала и другую историю — когда платье её героини в связи с развитием сюжета уже стало довольно потрепанным, она услышала, как прохожая на улице сказала про нее: "Какая интересная нищенка!". Вот она, достоверность!

Неповторимая разбойница

Роль разбойницы, до сердца которой удалось достучаться Герде (доброта девочки, по большому счёту, спасает не только Кая), исполнила Эра Зиганшина. Трудно представить, но придя на пробы, она получила отказ — дескать, актрису на эту роль уже нашли. "Никто лучше меня не сыграет её!", — заявила девушка, уходя, а после горько плакала из-за неудачных проб. Однако через несколько дней Эре позвонили — оказалось, что её "конкурентка" с ролью не справляется.

Розы в знак дружбы