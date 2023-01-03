10 фильмов про геополитику, которые не дадут заскучать на праздниках

Геополитика в 2022-м стала, пожалуй, важным словом и явлением года. Она давила на рубль, разрушала логистические цепочки и сводила всех с ума непредсказуемыми поворотами. Про классику жанра — «Карточный домик» и «Плутовство» (оно же «Хвост виляет собакой») — наверняка знают многие. «Секрет» вспомнил ещё 10 неочевидных фильмов, по которым можно понять о политике всё и даже больше.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Человек года»

Видео дня

О чём

Комик баллотируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает. Но что тому причиной: народная популярность или сбой в системе голосования, которая выбирает победителем кандидата, у которого фамилия выше по алфавиту?

Кому смотреть

Поборникам демократических выборов, программистам и комикам.

«На грани»

О чём

Барыга из пакистанской дипслужбы пытается предотвратить третью мировую войну. Его главные помощники — психиатр и высокопоставленный чиновник с очень больными почками.

Кому смотреть

Дипломатам, поклонникам сериала «Во все тяжкие» и всем сочувствующим.

«Проект Ельцин»

О чём

Американские пиарщики пытаются сделать политическую «конфетку» из Бориса Ельцина, но лишаются паспортов и сталкиваются с неожиданными культурными трудностями.

Кому смотреть

Пиарщикам, политтехнологам и всем россиянам.

«После прочтения сжечь»

О чём

Пытаясь найти пропавший диск с секретными данными, разведчик выходит на возрастную женщину, которая мечтает сделать себе сиськи. Но денег на это нет, и она идёт продавать государственные секреты русским…

Кому смотреть

Поклонницам ненатуральной красоты и всем доморощенным Штирлицам.

«Осло»

О чём

Супружеская пара норвежских дипломатов, которые чудом выжили в оккупированной израильтянами Газе, решают во что бы то ни стало добиться переговоров между Израилем и Палестиной.

Кому смотреть

Дипломатам, ярым спорщикам и тем, кто топит за переговоры.

«Гуд бай, Ленин!»

О чём

Незадолго до падения Берлинской стены мать Алекса впала в кому, а очнулась уже в реальности, где нет ни ГДР, ни стран «победившего социализма». Сын побоялся сообщать о переменах. В итоге квартира семьи превратилась в последний оплот коммунистического прошлого.

Кому смотреть

Тоскующим по коммунизму, страдающим синдромом Плюшкина и боящимся огорчить маму.

«Власть»

О чём

История вице-президента США Дика Чейни, который после 11 сентября задумал напасть на Ирак. В итоге американские нефтяные компании прихватизировали иракскую нефть, а акции бывшей компании Чейни — нефтяной Halliburton — взлетели в пять раз.

Кому смотреть

Нефтяникам, инвесторам и всем сочувствующим.

«Железная леди»

О чём

Флешбэки стареющей Маргарет Тэтчер о временах былой славы. От войны за Фолклендские острова (их Аргентина до сих пор рассматривает как часть своей провинции) до краха на политическом поприще.

Кому смотреть

Историкам, жителям спорных территорий и всем сочувствующим.

«Дж. Эдгар»

О чём

Биография одиозного главы ФБР Эдгара Гувера, который пробыл на посту 50 лет. Великая депрессия, реформы Рузвельта, Вторая мировая, первые этапы холодной, Корейская и Вьетнамская войны — всё это прошло в годы его службы. На родине Гувер прослыл настоящим злодеем из-за массовой слежки за знаменитостями и коллекции досье на всех и каждого.

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