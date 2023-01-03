4 советских фильма, ставшие блокбастерами на Западе

Многим приятно думать, что жемчужины советского кинематографа – это достояние исключительно отечественного зрителя, которое на Западе никто не способен оценить по достоинству. В действительности, несмотря на «железный занавес», огромное количество советских кинокартин доходили до зарубежного зрителя и получило широкое признание. Некоторые фильмы достигли культового статуса – их пересматривают даже спустя много лет после премьеры.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Летят журавли» (1957)

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Лента Михаила Колатозова «Летят журавли» - единственный советский фильм, который удостоился Золотой ветви Каннского кинофестиваля. И одновременно самый кассовый фильм, которому было присуждено Гран-при данного фестиваля.

В зарубежном прокате картина пользовалась огромным успехом – во Франции она по сей день, по опросам, входит в сотню лучших фильмов. Режиссеру приходило немало писем из-за границы с рассуждениями о «загадочной русской душе». Посыпались соблазнительные предложения о съемках в Голливуде и на актрису Татьяну Самойлову.

Однако в СССР международный успех ленты не всем пришелся по вкусу. Советская пресса без особых подробностей сообщила о триумфе в Каннах. Причина была проста – «наверху» содержание фильма посчитали сомнительным. Главную героиню Веронику, которая бросила своего парня-фронтовика, выйдя замуж за другого, Никита Хрущев сравнил с продажной женщиной. Татьяна Самойлова оказалась в опале – за рубеж актрису не выпускали. А Михаил Колатозов снял после 1957 года лишь три фильма.

«Морозко» (1964)

Вышедший на экраны в 1964 году цветной фильм-сказка Александра Роу «Морозко» традиционно показывают в Чехии и Словакии под Новый год (как в России «Иронию судьбы»). Правда, в чешском варианте название у фильма не слишком для русского уха благозвучное – Mrazík.

На популярности этой истории не сказалось ни охлаждение отношения чехословаков к русским после советского вторжения в Прагу в 1968 году, ни прощание с социализмом, случившееся в 1989 году.

И действительно, никакой коммунистической пропаганды в фильме нет. «Морозко» - это в первую очередь добрая детская сказка, хотя в попытке разгадать ее популярность в собственной стране чешские критики привлекают на помощь психоанализ и погружаются в глубины славянской мифологии. Впрочем, возможно, что чешский дубляж фильма оказался лучше оригинала. В 2000 году в Чехии вышла компьютерная игра «Приключения деда Мороза, Ивана и Насти» в жанре квеста от студии Bohemia Interactive Studio. А в Братиславе по мотивам фильма традиционно ставят ледовый мюзикл «Морозко» с участием фигуристов.

«Мама» (1976)

Фильм «Мама» с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко в главных ролях - совместный советско-румыно-французский проект. Он был снят режиссером Элизабетой Бостан по мотивам сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят» (в фильме их пятеро) в современной интерпретации. С точки зрения жанра его можно назвать детским рок-мюзиклом.

Актеры во время съемок говорили и пели сразу на трех языках, и возможно поэтому прокатная судьба картины оказалась причудливой. В Советском Союзе «Мама» прошла без ажиотажа, впоследствии нечасто показывалась по телевизору, и сейчас далеко не все помнят об этом фильме. Как рассказывал Михаил Боярский, на русскую версию при съемках уходило наименьшее количество дублей.

Зато в других странах фильм (в английской версии называвшийся Rock’n’Roll Wolf) пользовался бешеным успехом. «Мама» - обязательная составляющая новогодних праздников в Норвегии. Впервые в этой стране английскую версию с субтитрами показали в 1984 году, и фильм настолько понравился норвежским зрителям, что они стали писать на телевидение с просьбой повторить показ. С 2003 года государственный телеканал Норвегии транслирует фильм регулярно, так что Рождество норвежские дети встречают «в компании» Боярского и Гурченко.

«Москва слезам не верит» (1979)

Возглавивший советский прокат фильм Владимира Меньшова в 1981 году получил премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Произошло это на фоне значительного ухудшения отношений между США и Советским Союзом (годом ранее американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве).

Международный успех картины, как и в случае с фильмом «Летят журавли» стал неожиданностью для руководства Госкино. Режиссера Меньшова даже не пустили на церемонию награждения. По словам кинокритика Джейн Франклин, залы американских кинотеатров были забиты под завязку. Фильм опровергал навязанные консервативными силами США представления о русских, как о «коммунистических роботах», которые как раз в то время были особенно сильны. Вместо этого лента показывала обычные человеческие чувства и обращалась к вечной проблематике отношений между мужчиной и женщиной.