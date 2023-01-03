В сети вышел комедийный фильм ужасов "Меню"

Комедийный фильм ужасов Марка Майлода «Меню», в котором снялись Аня Тейлор-Джой, Николас Холт и Рэйф Файнс, стал доступен в каталоге стримингового сервиса HBO Max.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

17 января картина должна выйти на физических носителях.

По сюжету ленты молодая пара (Тейлор-Джой и Холт) прибывает на отдаленный остров, где располагается эксклюзивный ресторан знаменитого шеф-повара Джулиана Славика (Файнс), который приготовил необычное меню и намерен убить всех гостей.

До этого фильм, бюджет которого составил $30 млн, собрал в мировом прокате более $71 млн. Продюсерами «Меню» выступили Адам Маккей («Не смотрите наверх») и Уилл Феррелл, которые уже работали с Марком Майлодом над сериалом «Наследники».

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru». Список других фильмов и сериалов, которые выходят онлайн в новогодние праздники, находится тут.