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31 минуту назад

В сети вышел комедийный фильм ужасов "Меню" с Аней Тейлор-Джой и Николасом Холтом

Газета.Ru

Комедийный фильм ужасов Марка Майлода «Меню», в котором снялись Аня Тейлор-Джой, Николас Холт и Рэйф Файнс, стал доступен в каталоге стримингового сервиса HBO Max.

В сети вышел комедийный фильм ужасов "Меню"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

17 января картина должна выйти на физических носителях.

По сюжету ленты молодая пара (Тейлор-Джой и Холт) прибывает на отдаленный остров, где располагается эксклюзивный ресторан знаменитого шеф-повара Джулиана Славика (Файнс), который приготовил необычное меню и намерен убить всех гостей.

До этого фильм, бюджет которого составил $30 млн, собрал в мировом прокате более $71 млн. Продюсерами «Меню» выступили Адам Маккей («Не смотрите наверх») и Уилл Феррелл, которые уже работали с Марком Майлодом над сериалом «Наследники».

Подробнее о фильме можно почитать в рецензии «Газеты.Ru». Список других фильмов и сериалов, которые выходят онлайн в новогодние праздники, находится тут.

Ранее Netflix закрыл сериал «1899» после первого сезона.

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