Озвучена дата выхода фильма "Черная пантера 2" онлайн

Кинокомикс Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навеки», 30-я картина киновселенной Marvel, выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 1 февраля. Дата цифрового релиза ленты появилась на странице фильма в онлайн-кинотеатре.

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Сюжет сиквела «Черной пантеры», который пришлось полностью переработать после смерти исполнителя главной роли в первом фильме Чедвика Боузмана, посвящен попыткам лидеров вымышленной африканской страны Ваканды защитить родину от внешних захватчиков после гибели Черной пантеры — короля Т'Чаллы. Одной из нависших над Вакандой угроз становятся жители подводного города-государства Талокан.