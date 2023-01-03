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40 минут назад

Фильм Marvel "Черная пантера: Ваканда навеки" выйдет онлайн 1 февраля

Газета.Ru

Кинокомикс Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навеки», 30-я картина киновселенной Marvel, выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 1 февраля. Дата цифрового релиза ленты появилась на странице фильма в онлайн-кинотеатре.

Озвучена дата выхода фильма "Черная пантера 2" онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет сиквела «Черной пантеры», который пришлось полностью переработать после смерти исполнителя главной роли в первом фильме Чедвика Боузмана, посвящен попыткам лидеров вымышленной африканской страны Ваканды защитить родину от внешних захватчиков после гибели Черной пантеры — короля Т'Чаллы. Одной из нависших над Вакандой угроз становятся жители подводного города-государства Талокан.

Премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» состоялась 26 октября 2022 года, 11 ноября лента вышла в прокат. По всему миру картине удалось собрать более $820 млн, что сделало ее шестым самым кассовым фильмом 2022 года.

Фильмы,Чёрная Пантера,Райан Куглер,
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