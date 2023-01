20 самых ожидаемых фильмов 2023 года

За минувший год все мы успешно освоились в новой реальности, в которой за кинопремьерами приходится следить не по прокатному расписанию, а по обновлениям торрент-трекеров. Так что «Лента.ру» уверена, что отсутствие возможности посмотреть новые фильмы на большом экране не помешает россиянам быть в курсе кинопроцесса, который в следующие 12 месяцев готовит премьеры как громких комиксных и не только блокбастеров, так и очередных работ мастеров вроде Кристофера Нолана и Дэвида Финчера. В нашем обзоре — самые яркие фильмы-события наступившего года.

«Стук в дверь» (Knock at the Cabin), режиссер М. Найт Шьямалан

Семейная пара с дочерью собралась провести выходные в тихой хижине в лесу, но не тут-то было. В домик пожаловали неизвестные с оружием и потребовали решить, кто из отдыхающих должен отправиться на тот свет — чтобы спасти этот, то есть предотвратить апокалипсис. Индийский маэстро М. Найт Шьямалан благополучно оправился от неудач 2000-х и, кажется, может себе позволить больше не закладывать имущество, чтобы выручить бюджет на новую картину. В связи с этим он второй раз подряд берется за большие темы. «Время» было хоррором про старение, теперь пришло время разобраться с ужасами родительской жизни перед лицом конца света.

2 февраля

«Супер Майк: Последний танец» (Magic Mike’s Last Dance), режиссер Стивен Содерберг

Кадр из фильма

А вот возвращение, которого никто уже и не ждал, — под конец прошлого года Стивен Содерберг заявил, что у него уже готова третья часть истории сверхталантливого стриптизера и его накачанных друзей. К главной роли вернулся Ченнинг Татум, который на постере обнимает Сальму Хайек. Сюжет пока что держится в секрете, но уже известно, что в финале картины нас ждет танцевальный номер продолжительностью в полчаса.

10 февраля

«Кокаиновый медведь» (Сocaine Bear), режиссер Элизабет Бэнкс

Жители маленького городка в Джорджии (и оказавшиеся там на свою голову туристы) сталкиваются с необычной опасностью. Представляет ее огромный американский черный медведь, сожравший пакет кокаина, который выпал из пролетавшего мимо самолета. Как ни удивительно, эта безумная история, если, конечно, верить списавшей на медведя несколько килограммов потенциальных вещдоков полиции, имела место в действительности — в 1985 году. Чучело медведя до сих пор, к слову, хранится в Кентукки. Ну а Элизабет Бэнкс (для актрисы это третий полный метр в качестве постановщицы) превратила сюжет в черную комедию, которая вполне может стать одним из самых ярких фильмов года. Одну из своих последних ролей в «Кокаиновом медведе» сыграл покойный Рэй Лиотта.

24 февраля

«Снегирь», режиссер Борис Хлебников

Парочка видеоблогеров напрашивается в команду рыболовецкого сейнера «Снегирь», чтобы поразить аудиторию необычным контентом. Однако морская романтика на практике оказывается совсем не такой лучезарной и безопасной, какой казалась с берега. «Снегирь» — фильм, выросший из идеи экранизировать заклеванный советской критикой в шестидесятые роман Георгия Владимова «Три минуты молчания». В тандеме с Натальей Мещаниновой Борис Хлебников переработал книгу, перенеся действие в современность, а главные роли сыграли народные любимцы Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Евгений Сытый (для него эта работа стала одной из последних). Продюсер Сергей Сельянов уже заявил о переговорах по поводу участия «Снегиря» в программе ближайшего Каннского кинофестиваля.

16 марта

«Шевалье» (Chevalier), режиссер Стивен Уильямс

Мимо очередного костюмного биографического фильма о временах Марии-Антуанетты мешают пройти два обстоятельства. Во-первых, речь идет о чернокожем композиторе Жозефе Болонь де Сен-Жорже, которого при жизни называли Черным Моцартом, но в кино еще, кажется, ни разу не показывали. Во-вторых, сценарий «Шевалье» написала Стефани Робинсон, ответственная, в частности, за великолепный сериал «Атланта». Последний обещает остроумное и парадоксальное действо. Премьера на кинофестивале в Торонто, во всяком случае, прошла вполне успешно.

7 апреля

«Стражи галактики. Часть 3» (Guardians of the Galaxy vol. 3), режиссер Джеймс Ганн

Кадр из фильма

Этот фильм — прощальная гастроль весельчака Джеймса Ганна в киновселенной Marvel. Теперь он занимается развитием конкурирующей франшизы DC Comics, однако все же согласился завершить начатую им историю Питера Квилла (Крис Пратт) и его соратников. По словам Ганна, последняя миссия Стражей будет довольно мрачной и драматичной. Ассистировать Квиллу по традиции будут Дракс (Дейв Батисат), Грут (голос Вина Дизеля), Ракета (голос Брэдли Купера) и другие диковинные инопланетяне. А также Сильвестр Сталлоне, который вернется к роли Стакара Огорда.

5 мая

«Восстание зловещих мертвецов» (Evil Dead Rise), режиссер Ли Кронин

Преодолев творческий кризис на деньги Marvel («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия») Сэм Рэйми решил вернуться к главному, как ни крути, своему детищу — развеселой хоррор-франшизе про зомби. «Восстание зловещих мертвецов» представит зрителям двух новых героинь в исполнении Алиссы Сазерленд и Лили Салливан. Герой классических фильмов и сериала Эш (Брюс Кэмпбелл) тоже, возможно, появится на экране. Сам Кэмпбелл значится продюсером «Восстания» вместе с Рэйми, предоставившим режиссуру постановщику хоррора «Другой» Ли Кронину.

21 апреля

«Человек-паук: Через вселенные 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse), режиссеры Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон

Не будет преувеличением сказать, что первая часть «Через вселенные» была лучшим фильмом, имевшим какое-то отношение к вселенной Marvel за много лет. Потрясающая психоделическая картина, вопреки названию, не требовала никакой особой подготовки, а попросту стала примером очень талантливой и изобретательной анимации. К сиквелу творческая группа проекта подошла еще более серьезно. Нам обещают шесть детально проработанных и очень разных вселенных. Они даже не влезли в один мультфильм, так что сиквел разбит надвое (вторая часть выйдет в марте 2024 года).

2 июня

«Индиана Джонс и часы судьбы» (Indiana Jones and the Dial of Destiny), режиссер Джеймс Мэнголд

80-летний Харрисон Форд вновь надевает иконическую шляпу археолога-авантюриста. Для одних зрителей этой рекомендации достаточно, чтобы с нетерпением ждать выхода пятого фильма про Индиану Джонса, другие обязательно пошутят про дом ветеранов сцены. Впрочем, определенная интрига в проекте присутствует: дочь Джонса сыграла Фиби Уоллер-Бридж, которая также приняла участие и в написании сценария. Недавно она приложила руку к гибели Джеймса Бонда, а режиссер Мэнголд несколько лет назад похоронил Росомаху. В общем, у нас есть все основания ждать действительно последний фильм франшизы, а такие проекты обычно лучше не пропускать.

30 июня

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One), режиссер Кристофер Маккуорри

И снова с нами рубрика «долгое прощание». Том Круз уже много раз обещал закрыть франшизу «Миссия невыполнима», но вроде бы на сей раз настроен действительно всерьез. Для этой цели был написан сценарий, обещающий самые отчаянные трюки (которые Круз, разумеется, исполнит самостоятельно), а сам фильм разделен на две части. Речь в «Смертельной расплате» пойдет о борьбе суперагента Итана Ханта и его команды с международной террористической организацией «Апостол», грезящей ядерным апокалипсисом. Учитывая, что Круз — судя по новому «Топ Гану» — в прекрасной форме, нас ждет как минимум завораживающее зрелище.

12 июля

«Барби» (Barbie), режиссер Грета Гервиг

Самый яркий проект года — во всяком случае, если говорить буквально. От первых кадров из этой картины у некоторых начинали болеть глаза, но интерес лишь нарастал — публика вообще любит, когда ей немного больно. По сюжету Барби (Марго Робби) изгоняют из Барбиленда в реальный мир из-за несоответствия стандартам красоты. В нашем мире блондинке предстоит обрести внутреннюю гармонию — так, по крайней мере, обещают официальные анонсы. Однако даже если сценарий (написанный Гервиг вместе с Ноа Баумбахом) окажется чудовищным, вряд ли кто-то сможет отказать себе в том, чтобы посмотреть на Робби и Райана Гослинга в роли Кена.

21 июля

«Оппенгеймер» (Oppenheimer), режиссер Кристофер Нолан

Главный прокатный конкурент «Барби» — новый фильм Кристофера Нолана о судьбе изобретателя атомной бомбы. В сети полно мутных рассказов о том, как Нолан воссоздавал ядерный взрыв без компьютерной графики, а роли части заявленных голливудских звезд (Кейси Аффлека, например) пока неизвестны. Режиссер традиционно пытается сохранить интригу до самой премьеры и правильно — вполне достаточно того, что за роль Роберта Оппенгеймера Киллиану Мерфи уже прочат номинацию на «Оскар».

21 июля

«Дюна 2» (Dune: Part Two), режиссер Дени Вильнев

В том, что новая версия восхождения к власти Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) получит продолжение, никто, кажется, всерьез никогда не сомневался. Особенно Дени Вильнев, который выстроил свою «Дюну» таким образом, что в первом фильме ничего толком не произошло — лишь наметились силовые линии, которые дальше сойдутся в хрестоматийный сюжет. Исходя из этих предпосылок второй фильм должен быть подинамичнее. Особенно надеемся на сольный выход барона Владимира Харконена — эта работа Стеллана Скарсгарда была в первом фильме лучшей и уж точно самой интригующей.

3 ноября

«Последний сеанс Фрейда» (Freud’s Last Session), режиссер Мэтт Браун

Перед самым началом Второй мировой войны Зигмунд Фрейд (Энтони Хопкинс) приглашает к себе Клайва Стейплза (Мэттью Гуд). Мужчины ведут долгий и неспешный разговор, в котором всплывают и любимые отцом психоанализа подробности интимной жизни, и богословские проблемы, занимавшие на протяжении всей жизни автора «Хроник Нарнии». Режиссер Мэтт Браун ранее поставил другой байопик — «Человека, который познал бесконечность» о Сринивасе Рамануджане с Девом Пателем и Джереми Айронсом.

23 ноября

«Бульвар разочарования» (Beau is Afraid), режиссер Ари Астер

Автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» возвращается со своим самым амбициозным (и пока что довольно загадочным) проектом. Подробности сюжета держатся в секрете, известно лишь, что в центре повествования окажется очень беспокойный человек по имени Бо (Хоакин Феникс), который одновременно узнает о смерти матери и отправляется в родительское гнездо, встречая по пути всяких странных существ. Действие разворачивается в некой альтернативной вселенной. Продолжительность фильма, по слухам, составляет три с половиной часа.

Дата выхода пока неизвестна

«Убийца» (The Killer), режиссер Дэвид Финчер

О новом, первом за три года, кинопроекте Финчера известно немногое. «Убийца» основан на французском черно-белом комиксе про безымянного киллера. По жанру это неонуар, а главные роли сыграли Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Впрочем, больше всего интригует, пожалуй, тот факт, что Финчер впервые со времен фильма «Семь» работал со сценаристом Эндрю Кевином Уокером. Релиз картины состоится на Netflix.

Дата выхода пока неизвестна

«За нас с вами», режиссер Андрей Смирнов

Действие нового фильма автора «Белорусского вокзала» и «Француза» начинается в Москве семидесятилетней давности — осенью 1952 года. Главная героиня — Ариадна Петкевич, в одночасье оказавшаяся дочерью врага народа и не знающая, что всего через несколько месяцев, в марте 1953-го, умрет Иосиф Сталин, а жизнь СССР кардинально поменяется. Смирнов собрал в картине фантастический актерский состав — Юлию Снигирь, Андрея Смолякова, Дмитрия Куличкова, Ирину Розанову и многих других. Первые зрители уже называют «За нас с вами» лучшим фильмом патриарха российского кино.

Дата выхода пока неизвестна

«Максин» (MaXXXine), режиссер Тай Уэст

В минувшем году Тай Уэст из подающих надежды постановщиков катапультировался в высшую режиссерскую лигу — его «Перл» похвалил, среди прочих, сам Мартин Скорсезе. Попутно Уэст запустил собственную киновселенную, выстроенную вокруг потрясающей актрисы Мии Гот, которая сыграла в «Перл» и «X» героинь, рвущихся к артистической славе, не обращая внимания на кровавые издержки. «Максин» станет продолжением «X» и расскажет о попытках уцелевшей в техасской резне заглавной героини добиться успеха в Голливуде.

Дата выхода пока неизвестна

«Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon), режиссер Мартин Скорсезе

Кадр из фильма

Премьера нового фильма самого Скорсезе вроде бы была намечена еще на 2022-й, но, если верить слухам, Apple TV+ приберег картину для премьеры на Каннском фестивале. Рассказывается в «Убийцах цветочной луны» о расследовании убийств в индейской резервации в 1920-х. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — то есть сразу оба актера-талисмана живого классика. Ну а сам Скорсезе вроде бы уже готовится приступить к съемкам картины «Рузвельт» — с тем же Ди Каприо в заглавной роли.

Дата выхода пока неизвестна

«Зона интересов» (The Zone of Interest), режиссер Джонатан Глейзер

Первый за десять лет (!) фильм режиссера «Побудь в моей шкуре» будет посвящен холокосту. Глейзер экранизировал одноименную книгу Мартина Эмиса, пытаясь найти новый ракурс кинематографического отражения этой трагедии, отличный от «Списка Шиндлера» Стивена Спилберга или «Сына Саула» Ласло Немеша. Зная визионерские способности Глейзера, можно ожидать действительно неожиданных визуальных решений, а что касается сюжета, то он построен на любовном треугольнике с участием коменданта концлагеря Освенцим.