В «Аватаре 3» покажут злых на'ви

В «Аватаре» и «Аватаре: Путь воды» зрители знакомятся с двумя разными кланами на'ви — лесными жителями Оматикайя и водными — Меткайина. Эти мирные племена применяют силу только тогда, когда их пытаются поработить. Джеймс Кэмерон недавно заявил, что в «Аватаре 3» он покажет других, агрессивных и злых на'ви.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В первых двух картинах я сделал акцент на отрицательных чертах людей и положительных на'ви. В «Аватаре 3» будет всё наоборот. И мы продолжим исследовать новые миры, развивая историю главных героев.