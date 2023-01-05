Кино на каникулах: фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть

2022 год был богат на новые фильмы. Правда, как это часто бывает, крупные киностудии смогли затмить большинство кинолент такими блокбастерами, как «Тор», «Бэтмен» и «Доктор Стрэндж». Одновременно с этими фильмами вышло еще несколько кинолент, которые достойны вашего внимания на новогодних праздниках.
Режиссер: Джордж Миллер
Красочное и яркое путешествие по воспоминаниям джинна, мечтающего об освобождении. Его новой хозяйкой стала исследовательница мифов Алитеа, случайно купившая бутылку с запертым в ней джинном на рынке в Стамбуле. Волшебный дух требует, чтобы Алитеа загадала 3 желания, но женщина слишком хорошо знает о коварстве джиннов. И чтобы убедить ее, дух рассказывает истории о трех тысячах лет, что он провел, исполняя чужие желания.
Режиссер: Дэвид Литч
Экранизация бестселлера «Поезд убийц» с Брэдом Питтом в главной роли. Синкансэн, сверхскоростной поезд, отправляется в ночной путь от Токио до Киото, но в этот раз по загадочному стечению обстоятельств на борту оказываются самые опасные убийцы своего времени. В динамичных погонях и перестрелках главные герои успевают порефлексировать о морали и судьбе, пока не выясняется, что их встреча — почти идеальный план якудза, снедаемого жаждой мести.
Режиссер: Роберт Эггерс
Художественный фильм, основанный на легендах, вдохновивших Шекспира на написание «Гамлета». Главный герой Амлет — сын конунга острова Храфнси. На его глазах родной дядя убивает отца и захватывает власть. Амлет клянется вернуть себе трон, для этого он покидает дом, становится берсерком, сражается с нечистью и, конечно, заручается помощью потусторонних сил.
Режиссер: Баз Лурман
Биографический фильм о жизни короля рок-н-ролла. Историю рассказывает агент Элвиса Пресли Том Паркер. Он проводит зрителя от первых выступлений юного эксцентричного музыканта до самого пика его славы.
Режиссер: Энтони Фабиан
Экранизация романа Поля Гэллико о миссис Харрис — одинокой пожилой вдове, которая зарабатывает на жизнь уборкой в богатых домах Лондона 1957 года. Во время уборки миссис Харрис влюбляется в кутюрное платье от дома Диор и решает скопить денег на собственное платье. Она берет все свои сбережения и едет в Париж, не зная, что ее желание перевернет всю жизнь модного дома.
Режиссер: Марк Майлод
Черная мрачная комедия придется по вкусу тем, кому понравилась «Игра в кальмара» или «Я иду искать». Марго Миллс отправляется в тур на остров, где расположен эксклюзивный ресторан под руководством загадочного маэстро-шефа Джулиана Словика. На ужин он готовит нечто особенное, вот только ни один гость не готов к настолько высокой кухне: каждому на серебряном блюдечке маэстро хочет преподнести смерть.
Режиссер: Эдвард Бергер
Экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка о событиях Первой мировой войны от лица простого солдата Пауля Боймера. Вместе со вчерашними одноклассниками, рыбаками и крестьянами, он отправляется на войну. Окопные будни сменяют друг друга, Пауль получает отпуск, но даже возвращение домой не приносит ему покоя.
Режиссер: Евгений Невский
Первая серия запланированного на 2023 год сериала по романам Веры Камши «Отблески Этерны». Красочное фэнтези о мире, находящемся на пороге Излома Времен. Вместо того чтобы работать сообща и предотвратить катастрофу, правители пытаются укрепить собственную власть. Судьба всего мира оказывается в руках короля-изгнанника и мятежного лорда — но они, конечно, еще не подозревают об этом.