Кино на каникулах: фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть

2022 год был богат на новые фильмы. Правда, как это часто бывает, крупные киностудии смогли затмить большинство кинолент такими блокбастерами, как «Тор», «Бэтмен» и «Доктор Стрэндж». Одновременно с этими фильмами вышло еще несколько кинолент, которые достойны вашего внимания на новогодних праздниках.

Фото: Теории и практики Теории и практики

«Три тысячи лет желаний»

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Красочное и яркое путешествие по воспоминаниям джинна, мечтающего об освобождении. Его новой хозяйкой стала исследовательница мифов Алитеа, случайно купившая бутылку с запертым в ней джинном на рынке в Стамбуле. Волшебный дух требует, чтобы Алитеа загадала 3 желания, но женщина слишком хорошо знает о коварстве джиннов. И чтобы убедить ее, дух рассказывает истории о трех тысячах лет, что он провел, исполняя чужие желания.

«Быстрее пули»

Экранизация бестселлера «Поезд убийц» с Брэдом Питтом в главной роли. Синкансэн, сверхскоростной поезд, отправляется в ночной путь от Токио до Киото, но в этот раз по загадочному стечению обстоятельств на борту оказываются самые опасные убийцы своего времени. В динамичных погонях и перестрелках главные герои успевают порефлексировать о морали и судьбе, пока не выясняется, что их встреча — почти идеальный план якудза, снедаемого жаждой мести.

«Варяг»

Художественный фильм, основанный на легендах, вдохновивших Шекспира на написание «Гамлета». Главный герой Амлет — сын конунга острова Храфнси. На его глазах родной дядя убивает отца и захватывает власть. Амлет клянется вернуть себе трон, для этого он покидает дом, становится берсерком, сражается с нечистью и, конечно, заручается помощью потусторонних сил.

«Элвис»

Режиссер: Баз Лурман

Биографический фильм о жизни короля рок-н-ролла. Историю рассказывает агент Элвиса Пресли Том Паркер. Он проводит зрителя от первых выступлений юного эксцентричного музыканта до самого пика его славы.

«Миссис Харрис едет в Париж»

Режиссер: Энтони Фабиан

Экранизация романа Поля Гэллико о миссис Харрис — одинокой пожилой вдове, которая зарабатывает на жизнь уборкой в богатых домах Лондона 1957 года. Во время уборки миссис Харрис влюбляется в кутюрное платье от дома Диор и решает скопить денег на собственное платье. Она берет все свои сбережения и едет в Париж, не зная, что ее желание перевернет всю жизнь модного дома.

«Меню»

Черная мрачная комедия придется по вкусу тем, кому понравилась «Игра в кальмара» или «Я иду искать». Марго Миллс отправляется в тур на остров, где расположен эксклюзивный ресторан под руководством загадочного маэстро-шефа Джулиана Словика. На ужин он готовит нечто особенное, вот только ни один гость не готов к настолько высокой кухне: каждому на серебряном блюдечке маэстро хочет преподнести смерть.

«На Западном фронте без перемен»

Экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка о событиях Первой мировой войны от лица простого солдата Пауля Боймера. Вместе со вчерашними одноклассниками, рыбаками и крестьянами, он отправляется на войну. Окопные будни сменяют друг друга, Пауль получает отпуск, но даже возвращение домой не приносит ему покоя.

«Этерна. Часть первая»