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1 час назад

5 мультфильмов 2022 года

Теории и Практики

Мультфильмы — это уже давно не детское искусство. Они трогательные, красочные, и порой даже маленькие студии могут передать то, что не удается медиагигантам с колоссальным количеством спецэффектов и звездными актерскими составами. Специально для вас мы собрали несколько мультфильмов, вышедших в 2022 году.

5 мультфильмов 2022 года
Фото: Теории и практикиТеории и практики

«Папин дракон»

Режиссер: Нора Туми

Экранизация одноименного романа 1948 года от студии, подарившей нам «Тайну Келлс», «Песнь моря» и «Бегущую с волками». На этот раз главный герой — мальчик Элмер, который больше всего хочет научиться летать. Он и не подозревает, что скоро его желание исполнится, ведь ему предстоит спасти самого настоящего дракона.

«Икар»

Режиссер: Карло Вогеле

История, вдохновленная древнегреческими мифами. Икар — сын талантливого скульптора Дедала, живет на Крите и во всем помогает отцу, в глубине души понимая, что они больше пленники, чем жители острова. Однажды он находит себе друга — загадочное существо с головой быка. И когда на остров прибывает Тесей, Икар готов на все, чтобы защитить обитающего в лабиринте Минотавра.

«Я краснею»

Режиссер: Доми Ши

Мэй Ли 13 лет, и она разрывается между попытками быть отличницей и подростковым бунтом. Она изо всех сил старается угодить своей матери Мин, но в момент накала эмоций неожиданно превращается в гигантскую красную панду. Теперь Мэй приходится найти способ вписать еще и жизнь панды в свой напряженный график.

«Энтергалактик»

Режиссер: Флетчер Мулс

Музыкальный мультсериал для взрослых об уличном художнике Джабади, который благодаря граффити получает престижную работу, переезжает в квартиру на Манхэттене, встречает любовь и пытается привести свою жизнь в порядок несмотря на мелкие передряги.

«Любовь, смерть и роботы»

Режиссер: Виктор Мальдонадо, Альфредо Торрес, Габриэле Пенначиоле

Еще один сезон сборника короткометражных мультфильмов обо всем на свете. Фанаты истории о трех роботах наконец узнают, как закончилась эпоха человечества, посмотрят мрачное фэнтези о конкистадорах и увидят самый крошечный зомби-апокалипсис.

Фильмы,Песнь моря,Виктор Мальдонадо,
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